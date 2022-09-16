Глава РЭО: Важно развивать кадровый потенциал отрасли обращения с ТКО

Денис Буцаев также отметил: все эти действия направлены на формирование экономики замкнутого цикла в России. Прежде всего, чтобы выстроить ее, требуются такие кадры, как проектировщики, инженеры, химики-аналитики, работники сельского хозяйства и науки, руководители всех уровней. Также сфера ТКО нуждается в специалистах в области строительства и сноса, переработки мусора, новых материалов и ПКМ, корпоративного права, нормотворчества, химического производства, экспертах по коммуникациям и связям с общественностью, маркетингу, логистике, закупкам.