Глава РЭО: Важно развивать кадровый потенциал отрасли обращения с ТКО

Эксперты поговорили о задачах по кадровой трансформации отрасли в рамках создания экономики замкнутого цикла, а также сделали акцент на профессиях, которые необходимо развивать в первую очередь, пишет 360tv.ru.
По словам главы ППК «РЭО» Дениса Буцаева, сфера обращения с ТКО продолжает активно улучшаться с точки зрения кадрового и технологического потенциала. РЭО стал организатором специальной стратсессии, где отраслевые эксперты, в частности экономики замкнутого цикла, обязаны определить, какие шаги сделать в данном направлении. Один из них — выявить перспективные специальности и основные технологии.
«Мы пригласили экспертов из разных сфер, тех, кто соприкасается и в целом активно включен в развитие отрасли, — это бизнес, органы власти, научные сотрудники, представители вузов. Все вместе мы разработаем перспективные направления кадровой трансформации и сформируем стратегию развития кадрового потенциала отрасли обращения с отходами», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.
Денис Буцаев также отметил: все эти действия направлены на формирование экономики замкнутого цикла в России. Прежде всего, чтобы выстроить ее, требуются такие кадры, как проектировщики, инженеры, химики-аналитики, работники сельского хозяйства и науки, руководители всех уровней. Также сфера ТКО нуждается в специалистах в области строительства и сноса, переработки мусора, новых материалов и ПКМ, корпоративного права, нормотворчества, химического производства, экспертах по коммуникациям и связям с общественностью, маркетингу, логистике, закупкам.
Кроме специальностей, связанных напрямую с обращением с ТКО, сфера нуждается в специалистах смежных отраслей: учителях начального, среднего, среднего специального образования и юристах в области экологического права.
В общей сложности в сессии приняли участие 154 эксперта, 14 вузов, 11 ассоциаций и деловых объединений, 30 компаний из реального сектора, а также представители трех научных организаций, трех IT-компаний и трех банков.
Данные мероприятия реализуются в рамках федерального проекта и национальной инициативы «Экономика замкнутого цикла».