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Боксер Головкин проиграл в бою за звание чемпиона мира мексиканцу Альваресу

18 сентября 12:27
Фото: Соцсети
Мексиканский боксер Сауль Альварес защитил звание абсолютного чемпиона мира в бою против Геннадия Головкина, сообщают «Новые известия».

В воскресенье в Лас-Вегасе состоялся боксерский поединок между мексиканцем Саулем Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным. Спортсмены соревновались за четыре чемпионских пояса, которыми владеет Альварес: WBA (Super), WBC, IBF и WBO.

Головкину не удалось одержать победу над мексиканцем. Судьи признали, что победителем поединка за четыре чемпионских пояса является Альварес.

Отмечается, что на счету Головкина 42 победы, из них 37 — нокаутом, и одна ничья. Его мексиканский противник одержал 58 победу, 39 из которых выиграны нокаутом, также за его плечами две ничьи и два поражения.

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#Алина Заярная#Спорт#Новости#Ростов
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