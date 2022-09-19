В РФ репетиторы повышают стоимость услуг

Posted 19 сентября 2022,, 13:37
Published 19 сентября 2022,, 13:37
Modified Сегодня, 20:27
Updated Сегодня, 20:27
По сообщению NEWS.ru, в аналитики провели исследования и выяснили, что в России каждый второй учитель на фоне экономической ситуации планирует увеличить количество часов репетиторства. При этом эксперты считают, что многие преподаватели уже достигли «потолка» цен на свои услуги и при дальнейшем повышении стоимости дополнительные занятия станут недоступными для большинства граждан.
Опрошенные репетиторы подтвердили, что уже сегодня стоимость дополнительных занятий повышается и в среднем показатель вырос от 20 до 40 процентов. По словам некоторых учителей, общеобразовательные школы не могут обеспечить нужный уровень знаний, что снимает ограничения с репетиторов.
По результатам опроса, который провели специалисты образовательной компании MAXIMUM Education, пятьдесят восемь процентов учителей планируют увеличить стоимость своих услуг. В качестве респондентов выступили две тысячи преподавателей из разных регионов Российской Федерации.