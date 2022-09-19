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Posted 19 сентября 2022,, 13:37

Published 19 сентября 2022,, 13:37

Modified Сегодня, 20:27

Updated Сегодня, 20:27

В РФ репетиторы повышают стоимость услуг

19 сентября 2022, 13:37
Из-за повышения стоимости услуг репетиторов эксперты выражают опасение, что дополнительные занятия станут недоступны большинству жителей Российской Федерации.

По сообщению NEWS.ru, в аналитики провели исследования и выяснили, что в России каждый второй учитель на фоне экономической ситуации планирует увеличить количество часов репетиторства. При этом эксперты считают, что многие преподаватели уже достигли «потолка» цен на свои услуги и при дальнейшем повышении стоимости дополнительные занятия станут недоступными для большинства граждан.

Опрошенные репетиторы подтвердили, что уже сегодня стоимость дополнительных занятий повышается и в среднем показатель вырос от 20 до 40 процентов. По словам некоторых учителей, общеобразовательные школы не могут обеспечить нужный уровень знаний, что снимает ограничения с репетиторов.

По результатам опроса, который провели специалисты образовательной компании MAXIMUM Education, пятьдесят восемь процентов учителей планируют увеличить стоимость своих услуг. В качестве респондентов выступили две тысячи преподавателей из разных регионов Российской Федерации.

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