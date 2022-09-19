В РФ репетиторы повышают стоимость услуг

По сообщению NEWS.ru, в аналитики провели исследования и выяснили, что в России каждый второй учитель на фоне экономической ситуации планирует увеличить количество часов репетиторства. При этом эксперты считают, что многие преподаватели уже достигли «потолка» цен на свои услуги и при дальнейшем повышении стоимости дополнительные занятия станут недоступными для большинства граждан.