Гастроэнтеролог предостерегла от самолечения антибиотиками

Posted 21 сентября 2022,, 18:28
Published 21 сентября 2022,, 18:28
Modified Сегодня, 20:27
Updated Сегодня, 20:27
Об этом в разговоре с News.ru рассказала доктор-гастроэнтеролог Марина Шурова. Она напомнила, что самовольный прием антибиотиков в сезон простуд с целью профилактики может серьезно нарушить микрофлору кишечника.
Шурова подчеркнула, что воздействие медикаментов и медицинское вмешательство остаются главными причинами смертей на планете. Кроме того, при бесконтрольном приеме антибиотиков организм легко поддается атакам супербактерий. В качестве примера такой ситуации доктор привела внутрибольничную пневмонию, суперинфекцию, которая может развиваться в организмах людей, долго лежавших в больнице, принимавших лекарства и ослабленных лечением. Эту инфекцию практически невозможно вылечить при помощи большинства препаратов. Другой пример опасной супербактерии – кишечная палочка, которая также вызывает тяжелые заболевания у ослабленных пациентов.
Таким образом, доктор Шурова призвала врачей и пациентов не спешить с назначением мощного лечения в случаях, когда тяжесть заболевания не очевидна. Лучше подождать и определить, как развивается ситуация.