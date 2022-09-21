Гастроэнтеролог предостерегла от самолечения антибиотиками

Шурова подчеркнула, что воздействие медикаментов и медицинское вмешательство остаются главными причинами смертей на планете. Кроме того, при бесконтрольном приеме антибиотиков организм легко поддается атакам супербактерий. В качестве примера такой ситуации доктор привела внутрибольничную пневмонию, суперинфекцию, которая может развиваться в организмах людей, долго лежавших в больнице, принимавших лекарства и ослабленных лечением. Эту инфекцию практически невозможно вылечить при помощи большинства препаратов. Другой пример опасной супербактерии – кишечная палочка, которая также вызывает тяжелые заболевания у ослабленных пациентов.