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Posted 21 сентября 2022,, 18:28

Published 21 сентября 2022,, 18:28

Modified Сегодня, 20:27

Updated Сегодня, 20:27

Гастроэнтеролог предостерегла от самолечения антибиотиками

21 сентября 2022, 18:28
Самолечение антибиотиками может привести к запорам, диареям и другим нарушениям работы ЖКТ.

Об этом в разговоре с News.ru рассказала доктор-гастроэнтеролог Марина Шурова. Она напомнила, что самовольный прием антибиотиков в сезон простуд с целью профилактики может серьезно нарушить микрофлору кишечника.

Шурова подчеркнула, что воздействие медикаментов и медицинское вмешательство остаются главными причинами смертей на планете. Кроме того, при бесконтрольном приеме антибиотиков организм легко поддается атакам супербактерий. В качестве примера такой ситуации доктор привела внутрибольничную пневмонию, суперинфекцию, которая может развиваться в организмах людей, долго лежавших в больнице, принимавших лекарства и ослабленных лечением. Эту инфекцию практически невозможно вылечить при помощи большинства препаратов. Другой пример опасной супербактерии – кишечная палочка, которая также вызывает тяжелые заболевания у ослабленных пациентов.

Таким образом, доктор Шурова призвала врачей и пациентов не спешить с назначением мощного лечения в случаях, когда тяжесть заболевания не очевидна. Лучше подождать и определить, как развивается ситуация.

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