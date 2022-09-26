Как ребенку бесплатно посещать кружки и секции в Ростове-на-Дону

Posted 26 сентября 2022,, 11:36
Published 26 сентября 2022,, 11:36
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
В 2019–2024 гг. Министерство просвещения запустило проект, в который включена программа ПФДО. Согласно программе, государство будет перечислять средства на каждого ребенка, которыми можно оплачивать занятия. Родители активно пользуются программой с 2020 года. В 2022 году в ПФДО принимали участие 75 регионов. Предполагается, что до окончания 2024 года возможно подключение других регионов.
Сертификат ПФДО является электронным — он не выпускается в бумажной форме. Он положен всем детям 5 — 17 лет. С его помощью можно платить за кружки, которые получили лицензию. На этот сертификат государство перечисляет деньги, чтобы оплатить дополнительное образование ребенка. По нему их можно посещать бесплатно.
Посмотреть перечень кружков и секций можно на странице «Навигатор Ростовской области» — https://portal.ris61edu.ru/. Здесь размещена информация о более 20 тыс. программ допобразования.
Сертификат начнет действовать сразу после зачисления на программу. Если ребенок откажется посещать кружок, можно составить заявку на отчисление. Родители могут перевести детей из одного кружка в другой раз в месяц при условии наличия средств на балансе и свободных мест в кружках.
Как найти нужную секцию или кружок с помощью «Навигатора»:
Можно сортировать программы по алфавиту и выбрать кружки, секции для детей с ограничениями по здоровью.
Выбрать кружок и секцию можно и по одному из направлений:
Также с перечнем доступных секций можно ознакомиться дополнительно на портале «Госуслуг». При этом учетную запись можно зарегистрировать на несовершеннолетнего. Для этого нужно вписать имя и фамилию ребенка так, как они указаны в свидетельстве о рождении. Помимо этого, при регистрации требуется указать контактные данные (телефон, электронный адрес). На «Госуслугах» можно получить сертификат для предоставлении в детское учреждение дополнительного образования. Он оформляется автоматически.
Номинал сертификата — это сумма, которую можно направить на оплату секций и кружков в 2023/2024 учебном году. Баланс пополняется каждое учебное полугодие. Сумма выделенных денежных средств различается в зависимости от региона.
Цена на занятия в каждом из кружков устанавливается чиновниками. Это нормативная стоимость услуги. После того как ребенок записывается в кружок, средства списываются с сертификата. Можно оплатить один или несколько кружков или секций на усмотрение родителей. Если недостаточно денег на счете, родители могут сами доплатить недостающую сумму.
Сертификат нельзя обналичивать, он выдается на каждого несовершеннолетнего 5 — 17 лет.У каждого сертификата свой номер, передача сертификата запрещена. Средства можно направить только на оплату занятий.
Нулевой номинал означает, что сейчас нет возможности записаться на программу. Тогда можно выбрать занятия, которые нравятся ребенк, из бюджетных программ при помощи «Навигатора допобразования Ростовской области». На портале госуслуг в данном разделе представлено множество программ, средства на которые выделяются из бюджета муниципалитета. Сертификаты при записи на бюджетную программу требуются для учета детей, которые посещают занятия.
В 2022 году, согласно новостным источникам, охват услугами дополнительного образования по Ростовской области составил 93%, превысив плановые значения.
Применить сертификат можно в учреждении, расположенном на территории Ростовской области, которое имеет лицензию на дополнительное образование детей. Отмечается, что программа не привязана к конкретному региону — можно записаться в кружки за пределами Ростовской области.
Основное условие к кружкам для возможности их оплаты по сертификату — наличие организации в реестре. С помощью навигатора можно ознакомиться с данными программами более подробно. Участвовать в системе персонифицированного финансирования и навигаторе они имеют право только при наличии лицензии.