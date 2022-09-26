Стали известны ошибки невест при выборе свадебного наряда

Еще одна ошибка ‐ выбор наряда без учета идеи свадьбы. Из-за этого он может не гармонировать с концепцией торжества. Специалист подчеркнула, чтобы выйти из подобной ситуации, нужно первоначально определиться с идеей и локацией, а уже потом подбирать наряд. Другой вариант, когда платье уже куплено, нужно учитывать его стилистику при подборе декора зала и тематики свадьбы.