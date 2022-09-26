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Posted 26 сентября 2022,, 18:45

Published 26 сентября 2022,, 18:45

Modified Сегодня, 20:27

Updated Сегодня, 20:27

Стали известны ошибки невест при выборе свадебного наряда

26 сентября 2022, 18:45
Дизайнер Рабия Халилли назвала 5 ошибок невест из России, которые они совершают при выборе свадебного платья.

В интервью NEWS.ru эксперт уточнила, что у девушек разбегаются глаза из-за изобилия предложений свадебных салонов и дизайнеров. По ее мнению, первая проблема длительные поиски наряда. Чем больше платьев рассматривается, тем сложнее сделать окончательный выбор. В итоге взгляд замыливается, создается впечатление, что платья повторяются. Из-за усталости ничего не нравится.

Еще одна ошибка выбор наряда без учета идеи свадьбы. Из-за этого он может не гармонировать с концепцией торжества. Специалист подчеркнула, чтобы выйти из подобной ситуации, нужно первоначально определиться с идеей и локацией, а уже потом подбирать наряд. Другой вариант, когда платье уже куплено, нужно учитывать его стилистику при подборе декора зала и тематики свадьбы.

Третья ошибка чрезмерно тесное платье. Желание похудеть к свадьбе зачастую обречено на неудачу. Чудеса случаются редко. В этом случае, эксперт предлагает два варианты действий. Похудеть и потом уже покупать платье или приобрести наряд своего размера. Если удастся сбросить вес, его можно ушить.

Халилли назвала четвертую ошибку, заключающуюся в покупке платья более чем за полгода до свадьбы. Если наряд постоянно примерять, он может надоесть.

Пятая ошибка— выбор кипенно-белого платья. Сегодня белоснежный цвет считается устаревшим. К тому же, эталонный белый подчеркивает неровность кожи. Он больше подходит смуглым девушкам. Обладательницам светлой кожи лучше выбирать молочные оттенки белого.

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