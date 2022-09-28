Госэкспертиза в Ростове одобрила проект ТЦ на месте винзавода на Буденновском

Posted 28 сентября 2022, 11:29
Published 28 сентября 2022, 11:29
Modified Сегодня, 08:43
Updated Сегодня, 08:43
Во вторник, 27 сентября, на портале ГИС ЕГРЗ появилось положительное заключение ООО «Единый центр строительства», который одобрил проект строительства торгового комплекса с помещениями общественного назначения и подземным паркингом.
Это строение будет расположено по адресу проспект Буденновский, 70/234, ул. Варфоломеева, где находятся городские достопримечательности — комплекс 122-летних казенных винных складов, создание которых приписывают архитектору В. Пясецком.
Застройщиком и техническим заказчиком выступает ООО «ВИНЗАВОДЪ», а исполнителями работ по разработке проектной документации ООО «Омега», ООО «Дон» и ООО «АПН-Проект».
Предположительно, помещениями общественного назначения станет креативное пространство, о котором корреспонденты издания RostovGazeta писали весной 2021 года. Строительство планировали начать весной этого года, а объем инвестиций должен был составить 1,5 миллиарда рублей.
Сейчас сроки проведения работ на объекте остаются неизвестными, информация уточняется.