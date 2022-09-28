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Posted 28 сентября 2022, 11:29

Published 28 сентября 2022, 11:29

Modified Сегодня, 08:43

Updated Сегодня, 08:43

Госэкспертиза в Ростове одобрила проект ТЦ на месте винзавода на Буденновском

28 сентября 2022, 11:29
«Единый центр строительства» одобрил проект строительства торгового комплекса на месте винзавода в центре Ростова, данные об этом появились на портале ГИС ЕГРЗ.

Во вторник, 27 сентября, на портале ГИС ЕГРЗ появилось положительное заключение ООО «Единый центр строительства», который одобрил проект строительства торгового комплекса с помещениями общественного назначения и подземным паркингом.

Это строение будет расположено по адресу проспект Буденновский, 70/234, ул. Варфоломеева, где находятся городские достопримечательности — комплекс 122-летних казенных винных складов, создание которых приписывают архитектору В. Пясецком. 

Застройщиком и техническим заказчиком выступает ООО «ВИНЗАВОДЪ»,  а исполнителями работ по разработке проектной документации ООО «Омега», ООО «Дон» и ООО «АПН-Проект». 

Предположительно, помещениями общественного назначения станет креативное пространство, о котором корреспонденты издания RostovGazeta писали весной 2021 года. Строительство планировали начать весной этого года, а объем инвестиций должен был составить 1,5 миллиарда рублей.  

Сейчас сроки проведения работ на объекте остаются неизвестными, информация уточняется.

 

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#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Строительство#Диана Троянская
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