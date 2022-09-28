Нарколог Холдин: алкоголь усугубляет стресс и тревогу

Ранее нарколог Алексей Казанцев заявил об ошибочности утверждения, что женский алкоголизм неизлечим. По мнению специалиста, данную зависимость можно вылечить у всех, независимо от пола. Просто женщины реже обращаются за помощью в подобных ситуациях. Как правило, это происходит, когда зависимость уже достигла поздней стадии. Казанцев также отметил, что женщинам свойственно скрывать проблемы такого рода.