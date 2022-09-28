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Posted 28 сентября 2022,, 11:09

Published 28 сентября 2022,, 11:09

Modified Сегодня, 20:27

Updated Сегодня, 20:27

Нарколог Холдин: алкоголь усугубляет стресс и тревогу

28 сентября 2022, 11:09
Бытует мнение, что алкоголь снимает напряжение, а в периоды стресса позволяет на время забыть о трудностях. Однако на самом деле «заливание» проблем алкоголем дает обратный эффект – усиливает симптомы паники, депрессии и иных расстройств психики.

Об этом рассказал корреспондентам NEWS.ru главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин. Специалист обратил внимание, что регулярное злоупотребление алкогольными напитками приводит к снижению выработки мозгом веществ, которые необходимы для хорошего психического здоровья.

Также организму необходимо подключить дополнительные ресурсы, чтобы вывести продукты распада. Из-за этого человек дольше спит.

Специалист рекомендует снимать стресс другими способами. Для каждого они могут быть свои – физкультура, чтение, просмотр фильмов, купание, прогулки на свежем воздухе. Иногда можно просто поговорить с близкими.

По словам Холдина, каждому необходимо проанализировать свой образ жизни с целью понять – когда именно человек чувствует себя максимально расслабленным. Если кто-то признал, что страдает алкогольной зависимостью и не может самостоятельно справиться, то ему нужно обратиться к специалисту – психиатру-наркологу.

Ранее нарколог Алексей Казанцев заявил об ошибочности утверждения, что женский алкоголизм неизлечим. По мнению специалиста, данную зависимость можно вылечить у всех, независимо от пола. Просто женщины реже обращаются за помощью в подобных ситуациях. Как правило, это происходит, когда зависимость уже достигла поздней стадии. Казанцев также отметил, что женщинам свойственно скрывать проблемы такого рода.

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