Глава РЭО сообщил о проведении Российской экологической недели

"РЭО обратился в Минприроды с инициативой о проведении экологической недели. Она охватит более 50 регионов, будет включать в себя более 100 акций и мероприятий по всей стране, а участие в них примут свыше 10 тысяч человек”, - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.