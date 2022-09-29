Глава РЭО сообщил о проведении Российской экологической недели

Планируется, что мероприятие пройдет практически на всей территории России. В рамках недели состоится форум, будут организованы прием макулатуры, дни экологии в школах, а также субботники. Об этом пишет tass.ru.
"РЭО обратился в Минприроды с инициативой о проведении экологической недели. Она охватит более 50 регионов, будет включать в себя более 100 акций и мероприятий по всей стране, а участие в них примут свыше 10 тысяч человек”, - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
По его словам, участниками Российской экологической недели стали все, кто имеет отношение к отрасли обращения с отходами: регоператоры, учебные заведения, волонтеры и простые граждане.
В РЭО уже согласовали план мероприятий. Так, пройдет экологический форум , день приема макулатуры, дни экологии в российских школах еще и День переработки электроники. Наконец, будут организованы субботники в регионах страны.
Данные мероприятия реализуются в рамках федерального проекта и национальной инициативы "Экономика замкнутого цикла".