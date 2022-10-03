Экономист: ЦБ опасается прекращения торгов по долларам и евро

Posted 3 октября 2022,, 18:45
Published 3 октября 2022,, 18:45
Modified Сегодня, 20:27
Updated Сегодня, 20:27
Как пишет NEWS.ru, Разуваев считает, что из-за этих опасений регулятор решил вернуть межбанковский рынок, участниками которого являются банки и небанковские кредитные учреждения.
Разуваев заявил, что решение ЦБ вернуть межбанковский рынок является мерой, которая направлена на обход антироссийских санкций, поскольку при запрете на торговлю иностранной валютой необходимо где-то брать курс. Межбанк позволит Банку России брать курс на сторонних площадках, которые не имеют прямого отношения к московской бирже.
Ранее также сообщалось, что Банк России разработал дополнительные меры установлений официальных курсов иностранных валют к российскому рублю при возникновении ситуации, которая не позволит брать данные по курсу Московской биржи. В том числе это возможность использования дополнительных источников информации.