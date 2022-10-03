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Posted 3 октября 2022,, 18:45

Published 3 октября 2022,, 18:45

Modified Сегодня, 20:27

Updated Сегодня, 20:27

Экономист: ЦБ опасается прекращения торгов по долларам и евро

3 октября 2022, 18:45
Член национального совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев считает, что Банк России опасается прекращения торгов по евро и долларам на российском рынке.

Как пишет NEWS.ru, Разуваев считает, что из-за этих опасений регулятор решил вернуть межбанковский рынок, участниками которого являются банки и небанковские кредитные учреждения.

Разуваев заявил, что решение ЦБ вернуть межбанковский рынок является мерой, которая направлена на обход антироссийских санкций, поскольку при запрете на торговлю иностранной валютой необходимо где-то брать курс. Межбанк позволит Банку России брать курс на сторонних площадках, которые не имеют прямого отношения к московской бирже.

Ранее также сообщалось, что Банк России разработал дополнительные меры установлений официальных курсов иностранных валют к российскому рублю при возникновении ситуации, которая не позволит брать данные по курсу Московской биржи. В том числе это возможность использования дополнительных источников информации. 

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