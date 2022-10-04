Wink: главные премьеры октября

Следующая история о женской судьбе развернута в кино-новинке «Лена и справедливость». События этой социально-романтической комедии происходят в российской глубинке. Героиня Анны Уколовой простая продавщица Лена вся в мечтах о красивой свадьбе и крепком семейном счастье с мигрантом Максудом (Парвиз Пулоди). Только незадачливый жених потерял паспорт и чаще сидит в полицейском участке, чем на скамеечке со своей любимой. Лена отважно вступает в борьбу за справедливость и за личное счастье. Где закончится эта история — в ЗАГСе или в тюрьме, зрители видеосервиса Wink узнают 20 октября.