Wink: главные премьеры октября

Репертуар многожанровый – детективы, психологические драмы и романтическое кино с открытым финалом.
Детективный сериал «Кукольник»(16+) погружает зрителей в тайны туманного Петербурга. Следователь Антонина Афинская (Ольга Филиппова) хочет поменять карьеру на тихое семейное счастье, но между профессиональным интересом и личной жизнью встает серийный маньяк по прозвищу Кукольник. У него циничный почерк: возле каждой жертвы он оставляет куклу. Зачем? В поисках разгадки Антонина идет на риск, она принимает препарат, меняющий сознание… Чем закончится этот неигрушечный эксперимент, пользователи Wink смогут узнать, начиная с 14 октября.
В фильме классика жанра «очень страшного кино» Дарио Ардженто «Темные очки» (18+) орудует, теперь уже в Риме, свой серийный маньяк. Его жертвы - молодые эскортницы. Одной из них, красавице Диане (Иления Пасторелли), удается выжить, но цена спасения велика: попав в аварию, она теряет зрение. Несмотря на это даже темные очки не могут скрыть Диану от преследований серийного убийцы. Кто сможет ей помочь? Фильм доступен для просмотра с 13 октября.
Любителям отечественного авторского кино Wink предлагает картину Бориса Акопова «Кэт» (18+). Главная героиня, молодая мамочка (дебютная роль Анастасии Кувшиновой), которая в столице и тоже оказалась перед выбором: материнство или карьера. Все бы ничего, но Кэт работает … эскортницей и за время декрета у нее накопился приличный долг, который теперь требует с нее сутенер-работодатель. В фильме виртуозно выписаны психологические пируэты и внутренний конфликт главной героини. Оценить его мастерство сценариста и режиссера в Wink можно с 15 октября.
Следующая история о женской судьбе развернута в кино-новинке «Лена и справедливость». События этой социально-романтической комедии происходят в российской глубинке. Героиня Анны Уколовой простая продавщица Лена вся в мечтах о красивой свадьбе и крепком семейном счастье с мигрантом Максудом (Парвиз Пулоди). Только незадачливый жених потерял паспорт и чаще сидит в полицейском участке, чем на скамеечке со своей любимой. Лена отважно вступает в борьбу за справедливость и за личное счастье. Где закончится эта история — в ЗАГСе или в тюрьме, зрители видеосервиса Wink узнают 20 октября.
Тему поиска счастья продолжит американская романтическая драма «После. Долго и счастливо» (16+). Это уже четвертая часть истории, снятой по книгам Анны Тодд. На этот раз чувства Тессы (Джозефин Лэнгфорд) и Хардина (ХироФайнс-Тиффин) проходят новые испытания. Герои повзрослели, жизнь повернулась к ним другой стороной, где присутствуют соблазны, страсти, наркотики, обман и семейные трагедии. Будет ли у Тесс и Хардина счастливый жизненный финал или нет – об этом узнаете на Wink 14 октября.
В комедийно-криминальном сериале «Детективный синдром» (16+) сыщик-самоучка Павел (Аристарх Венес) официально работает курьером, живет в неполной семье, но в душе чувствует себя следователем. После неудачной попытки докопаться до причин исчезновения отца, он оказывается втянутым в криминальную историю: у него похищают сумку с большим деньгами криминального авторитета. Детективный синдром доводит героя до психушки. Посмотреть этот сериал в Wink можно с 6 октября.
Остросюжетный криминальный боевик «Белый слон» (18+) стоит посмотреть уже только ради звездного состава. Бывший морской пехотинец Габриэль Танкреди (Майкл Рукер) также преданно служит криминальным силам, как когда-то своей стране. Но ради спасения Ванессы (Ольга Куриленко) он нарушает свой собственный кодекс. Сама девушка служит в полиции и, став однажды свидетельницей преступления, попала на крючок людей известного мафиози Арнольда Соломона (Брюс Уиллис), на которого работает Габриэль. Небольшую роль в картине сыграл также Джон Малкович. Фильм доступен в Wink c 13 октября.
В октябре также стартовал долгожданный показ внеофисно-романтического сериала «Надвое» (18+), в котором впервые снялись вместе и исполнили главные роли Данила Козловский и Александр Петров. Пары им составили Ирина Старшенбаум и Елизавета Базыкина. Новые серии выходят в Wink по понедельникам.
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