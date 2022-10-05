Эксперты ИРИ отметили самые важные достижения Липецкой области за 20 лет

В Усмани появился ледовый дворец, который стал первым из возведенных по программе строительства спортивных объектов. Хоккейные площадки появились в Задонске, Липецке, Ельце. До конца текущего года в Липецкой области появятся еще пять спортивных объектов: в Липецке, Волово, а также в Добровском, Грязинском и Лев-Толстовском районах.