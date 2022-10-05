Эксперты ИРИ отметили самые важные достижения Липецкой области за 20 лет

В исследовании участвовали молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Их ответы изучили социологи, журналисты и эксперты. Участникам исследования было предложено отметить 15 событий, оказавших максимальное влияние на жизнь всей страны, и пять значимых для жизни своего региона.
Сегодня в фокусе внимания — Липецкая область, один из важнейших стратегических регионов страны. По объему произведенной промышленной продукции на душу населения регион занял первое место в ЦФО. Такого успеха регион добился за прошедшие двадцать лет, пишет vostokmedia.com.
Как отмечается, сегодня в регионе ведется массовое строительство школ, детских садов и поликлиник, причем не только в Липецке, но и в райцентрах. В микрорайоне Европейский одновременно строят школу, детский сад, а также парк. Новое учебное заведение будет рассчитано на 800 учеников.
В районе Европейский в рамках национального проекта «Демография» продолжается строительство детского сада, рассчитанного на 280 мест. В парке, площадь которого составляет 5 га, появятся спортплощадки, прогулочные зоны, а также парковка для автомобилей.
В Усмани появился ледовый дворец, который стал первым из возведенных по программе строительства спортивных объектов. Хоккейные площадки появились в Задонске, Липецке, Ельце. До конца текущего года в Липецкой области появятся еще пять спортивных объектов: в Липецке, Волово, а также в Добровском, Грязинском и Лев-Толстовском районах.
В Липецкой области заработала санавиация. За прошедший год вертолеты санавиации «Ансат» совершили порядка 600 вылетов. На борту есть все необходимое для оказания экстренной медицинской помощи: аппарат ИВЛ, многофункциональный монитор, дефибриллятор. Все медики прошли обучение для работы в условиях воздуха. Теперь пациентов из отдаленных районов области можно за считаные минуты доставить в медицинские учреждения.
Липецкий аэропорт получил статус международного. В настоящее время продолжается работа по модернизации аэровокзального комплекса.
Кроме того, в области продолжается строительство новых переправ. Так, новая переправа появится в поселке Новая Жизнь. Она обеспечит путь из Липецка в Грязи. Общая протяженность путепровода составит более 630 м.
Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этом году в Липецкой области будут отремонтированы 12 мостовых сооружений, что вдвое больше, чем в прошлом году. Кроме того, запланирован ремонт сооружений через реку Становая Ряса в Чаплыгине.