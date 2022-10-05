Рецидивист украл почти 100 тысяч рублей у пенсионерки в Ростовской области

Posted 5 октября 2022,, 10:37
Published 5 октября 2022,, 10:37
Modified Сегодня, 20:25
Updated Сегодня, 20:25
Как сообщает «КП — Ростов-на-Дону», в полицию обратилась 71-летняя жительница Цимлянска с заявлением о пропаже из квартиры 97 тысяч рублей.
По горячим следам сотрудникам удалось задержать подозреваемого. Им оказался сосед пенсионерки 41-летний ранее неоднократно судимый за подобные преступления мужчина.
Как выяснилось, он дождался, когда хозяйка квартиры уйдет по делам, взломал дверной замок, попал в квартиру и обошел все комнаты в поисках ценностей. Он украл 97 тысяч рублей. Все деньги злоумышленник потратил.
Отмечается, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».