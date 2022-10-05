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Posted 5 октября 2022,, 10:37

Published 5 октября 2022,, 10:37

Modified Сегодня, 20:25

Updated Сегодня, 20:25

Рецидивист украл почти 100 тысяч рублей у пенсионерки в Ростовской области

5 октября 2022, 10:37
В Ростовской области задержали местного жителя, который подозревается в совершении кражи 97 тысяч рублей у своей соседки пенсионерки.

Как сообщает «КП — Ростов-на-Дону», в полицию обратилась 71-летняя жительница Цимлянска с заявлением о пропаже из квартиры 97 тысяч рублей. 

По горячим следам сотрудникам удалось задержать подозреваемого. Им оказался сосед пенсионерки 41-летний ранее неоднократно судимый за подобные преступления мужчина. 

Как выяснилось, он дождался, когда хозяйка квартиры уйдет по делам, взломал дверной замок, попал в квартиру и обошел все комнаты в поисках ценностей. Он украл 97 тысяч рублей. Все деньги злоумышленник потратил.

Отмечается, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

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