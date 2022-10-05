В России возрастает процент поддельных автозапчастей

Posted 5 октября 2022,, 18:31
Published 5 октября 2022,, 18:31
Modified Сегодня, 20:27
Updated Сегодня, 20:27
Как уточняют NEWS.ru, прогноз на следующий год ожидается продолжение роста числа подделок.
На фоне налаживания параллельного импорта автозапчастей и расходных материалов, значительно ухудшается ситуация с подделками.
Согласно статистике, озвученной мировыми автоконцернами и экспертами, в группу риска попали все товарные группы: колесные диски, подушки безопасности, фары или компоненты подвески и другие. В настоящее время наблюдается повсеместная торговля имитациями.
С этим связана проблема возникновения угрозы жизни и здоровью автомобилистов, ведь некачественные детали могут увеличивают тормозной путь, они могут быть токсичными, недолговечными. Например, поддельные лобовые стекла могут деформироваться, трескаться при проезде авто по неровной дороге.
Данные автопроизводителей свидетельствуют, что с ежегодно выявляется все большее число подделок. Так, Volkswagen конфисковал в ходе рейдов в прошлом году и поддельных запчастей на сумму порядка 14 млн евро. Это вдвое больше, чем в 2020 году, тогда было изъято из оборота товаров примерно на 8 млн евро.
В 2023 году, согласно прогнозу эксперта Александра Груздева, доля подделок увеличится в 2 раза, до 5–6%. Контрафакт может заполонить треть рынка автомобильных товаров. Все это случится, если правоохранительные органы не примут меры, препятствующие распространению подделок. Специалисты предупреждают, что в противном случае параллельный импорт может вызвать на рынке всплеск нарушений.