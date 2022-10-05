В России возрастает процент поддельных автозапчастей

Данные автопроизводителей свидетельствуют, что с ежегодно выявляется все большее число подделок. Так, Volkswagen конфисковал в ходе рейдов в прошлом году и поддельных запчастей на сумму порядка 14 млн евро. Это вдвое больше, чем в 2020 году, тогда было изъято из оборота товаров примерно на 8 млн евро.