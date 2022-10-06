«Центр-инвест»: На конкурс «Умная стипендия» поступило 9000 заявок

Posted 6 октября 2022, 08:12
Published 6 октября 2022, 08:12
Modified 6 октября 2022, 08:12
Updated 6 октября 2022, 08:12
Всего принять в нем участие выразили желание 9000 человек, представляющих 17 вузов-партнеров. Это стало рекордом. В 2022 году состоится юбилейная, 20-я церемония награждения студентов.
Так, данные о своем предпринимательском проекте предоставили 2 720 человек из 9 000 претендентов, и они вышли в полуфинал конкурса «Умная стипендия». Каждое заявление с бизнес-проектом рассмотрит жюри конкурса: представители банков, преподаватели высших учебных заведений и предприниматели из южных субъектов Российской Федерации.
После того, как жюри вынесет свои заключения, на их основе участникам предложат индивидуальную траекторию развития проекта. Под ней понимается льготное финансирование от банка «Центр-инвест», советы специалистов и помощь в продвижении проекта.
Те, кто пройдет в финал конкурса, должны будут подготовить и выложить в соцсетях видеопрезентацию о себе и своем предпринимательском проекте.
В декабре организаторы конкурса наградят 200 лучших студентов, магистрантов и аспирантов. Каждому призеру банк предоставит стипендию в размере 40 000 рублей.
В уходящем году банк «Центр-инвест» нарастил капитал фонда «Образование и наука ЮФО» до 207 миллионов рублей. За много лет существования конкурса ФЦК участие в нем приняли свыше 21 000 студентов из 17 лучших вузов Кубани, Ростовской и Волгоградской областей, Нижнего Новгорода, Астрахани и Адыгеи.