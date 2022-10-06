«Центр-инвест»: На конкурс «Умная стипендия» поступило 9000 заявок

В уходящем году банк «Центр-инвест» нарастил капитал фонда «Образование и наука ЮФО» до 207 миллионов рублей. За много лет существования конкурса ФЦК участие в нем приняли свыше 21 000 студентов из 17 лучших вузов Кубани, Ростовской и Волгоградской областей, Нижнего Новгорода, Астрахани и Адыгеи.