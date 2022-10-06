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Posted 6 октября 2022, 08:12

Published 6 октября 2022, 08:12

Modified 6 октября 2022, 08:12

Updated 6 октября 2022, 08:12

«Центр-инвест»: На конкурс «Умная стипендия» поступило 9000 заявок

6 октября 2022, 08:12
Прием заявок на участие в ежегодном стипендиальном конкурсе банка «Центр-инвест» и фонда целевого капитала «Образование и наука ЮФО» закончился 30 сентября текущего года.

Всего принять в нем участие выразили желание 9000 человек, представляющих 17 вузов-партнеров. Это стало рекордом. В 2022 году состоится юбилейная, 20-я церемония награждения студентов.

Так, данные о своем предпринимательском проекте предоставили 2 720 человек из 9 000 претендентов, и они вышли в полуфинал конкурса «Умная стипендия». Каждое заявление с бизнес-проектом рассмотрит жюри конкурса: представители банков, преподаватели высших учебных заведений и предприниматели из южных субъектов Российской Федерации.

После того, как жюри вынесет свои заключения, на их основе участникам предложат индивидуальную траекторию развития проекта. Под ней понимается льготное финансирование от банка «Центр-инвест», советы специалистов и помощь в продвижении проекта.

Те, кто пройдет в финал конкурса, должны будут подготовить и выложить в соцсетях видеопрезентацию о себе и своем предпринимательском проекте.

В декабре организаторы конкурса наградят 200 лучших студентов, магистрантов и аспирантов. Каждому призеру банк предоставит стипендию в размере 40 000 рублей.

В уходящем году банк «Центр-инвест» нарастил капитал фонда «Образование и наука ЮФО» до 207 миллионов рублей. За много лет существования конкурса ФЦК участие в нем приняли свыше 21 000 студентов из 17 лучших вузов Кубани, Ростовской и Волгоградской областей, Нижнего Новгорода, Астрахани и Адыгеи.

#Общество#Экономика#Банк
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