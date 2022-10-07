РЭО: 1500 волонтёров присоединились к субботникам в честь юбилея Путина

Руководитель PR-департамента Дмитрий Бойко отметил огромную роль эковолонтерства в экопросвещении. Во время этой деятельности у общества формируется новая культура потребления и забота о природе, особенно в молодежной среде. Текущий год должен доказать данные тезисы на практике. Стоит задача до конца года объединить свыше 10 000 добровольцев из 70 субъектов РФ. На акции подрастающее поколение познакомилось с работой отрасли. К примеру, в трех регионах прошли экскурсии на объекты инфраструктуры по обращению с мусором. В Саратовской, Московской и Омской областях активисты-экологи посетили предприятия по переработке отходов для ознакомления с современной системой обращения с мусором.