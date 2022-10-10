Денис Буцаев:Telegram-блогеры из РФ рассказали об экологической реформе

По сообщению 360tv.ru, генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что экологическая неделя была учреждена в рамках реформы обращения с твердыми коммунальными отходами. Цель мероприятия - повышение популярности осознанного потребления и экологического мышления. К миссии присоединились крупные телеграм-каналы, которые на неделю объединились и рассказали о реформе обращения с ТКО. Их аудитория суммарно превышает пять миллионов пользователей. Если каждый из них начнет хотя бы сортировать отходы, то это уже поможет быстрее достигнуть показателей национального проекта “Экология” по снижению объемов вывозимых на полигоны ТКО. Мероприятия направлены на формирование в стране экономики замкнутого цикла.
Мероприятия в рамках экологической недели охватили свыше 50% российских регионов, где провели субботники, сбор макулатуры и электроники, экскурсии на предприятия по обращению с отходами. В них приняли участие более десяти тысяч человек, чья работа касается сферы обращения с твердыми коммунальными отходами.
Поддержку проекту оказали крупные телеграм-каналы: Беспощадный пиарщик (139 502 подписчика), Небожена (462 174), Барановская (80 000), Сергей Минаев (114 185), Незыгарь (400 381), Ресайкл (50 094), Кристина Потупчик (161 615), Политджойстик (152 648), Лебедев (360 446), Пул № 3 (259 839), СысоевFM (193 785),
YOBAJUR (309 811), Mash (1 654 877), Двач (660 660). Блогеры рассказали о реформе обращения с отходами и экологической неделе, а также выступили с призывами о сортировке ТКО.
В поддержку Российской экологической недели выступил блогер и дизайнер Артемий Лебедев, чья аудитория превышает триста шестьдесят тысяч человек. Он разместил пост, в котором рассказал, что в РФ хотят к 2030 году достичь 100% показателей сортировки отходов, а также вдвое сократить объем мусора, вывозимого на полигоны для захоронения. На РЭФ планируют обсудить достигнутые результаты и поставить новые цели. В мероприятии примут участие люди, которые совершают реальные поступки ради экологии.
На канале Незыгаря отметили, что на РЭФ представители молодой экологической отрасли в дискуссионной форме обсудят ее развитие. Форум провели в кампусе СберУниверситета в деревне Аносино Московской области. Данные мероприятия проводятся в рамках федерального проекта “Экономика замкнутого цикла”.