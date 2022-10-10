Денис Буцаев:Telegram-блогеры из РФ рассказали об экологической реформе

По сообщению 360tv.ru, генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что экологическая неделя была учреждена в рамках реформы обращения с твердыми коммунальными отходами. Цель мероприятия - повышение популярности осознанного потребления и экологического мышления. К миссии присоединились крупные телеграм-каналы, которые на неделю объединились и рассказали о реформе обращения с ТКО. Их аудитория суммарно превышает пять миллионов пользователей. Если каждый из них начнет хотя бы сортировать отходы, то это уже поможет быстрее достигнуть показателей национального проекта “Экология” по снижению объемов вывозимых на полигоны ТКО. Мероприятия направлены на формирование в стране экономики замкнутого цикла.