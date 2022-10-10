В Москве и Подмосковье ожидают увеличение скидок на аренду жилья

Аналитик говорит, что по традиции дисконты и преференции арендаторам приходят на рынок на фоне падения спроса на недвижимость. По этой причине, если в ближайшее время количество квартир, сдаваемых в аренду, будет расти, арендаторам для привлечения будет предоставляться больше преференций, в том числе скидок.