В Москве и Подмосковье ожидают увеличение скидок на аренду жилья

Posted 10 октября 2022,, 15:01
Published 10 октября 2022,, 15:01
Modified Сегодня, 20:27
Updated Сегодня, 20:27
По сообщению NEWS.ru, эксперт считает, что причиной для увеличения количества скидок на аренду жилой недвижимости будет обусловлено частичной мобилизацией, на фоне которой собственники чаще станут сдавать квартиры, а спрос на аренду будет снижаться.
Аналитик говорит, что по традиции дисконты и преференции арендаторам приходят на рынок на фоне падения спроса на недвижимость. По этой причине, если в ближайшее время количество квартир, сдаваемых в аренду, будет расти, арендаторам для привлечения будет предоставляться больше преференций, в том числе скидок.
Мнение Поляковой поддерживает эксперт по аренде недвижимости федеральной компании «Этажи» Андрей Сердюк, который подтвердил, что в Московском регионе жители стали чаще искать арендаторов и конкуренция за них увеличивается. Не исключено, что ставки на аренду жилья в ближайшее время вернутся к уровню начала текущего года.