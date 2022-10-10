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Posted 10 октября 2022,, 15:01

Published 10 октября 2022,, 15:01

Modified Сегодня, 20:27

Updated Сегодня, 20:27

В Москве и Подмосковье ожидают увеличение скидок на аренду жилья

В Москве и Подмосковье ожидают увеличение скидок на аренду жилья

10 октября 2022, 15:01
Фото: 1MI
Глава управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимости» Оксана Полякова выразила мнение, что в Москве и Московской области в ближайшее время станет больше скидок на аренду жилья.

По сообщению NEWS.ru, эксперт считает, что причиной для увеличения количества скидок на аренду жилой недвижимости будет обусловлено частичной мобилизацией, на фоне которой собственники чаще станут сдавать квартиры, а спрос на аренду будет снижаться. 

 

Аналитик говорит, что по традиции дисконты и преференции арендаторам приходят на рынок на фоне падения спроса на недвижимость. По этой причине, если в ближайшее время количество квартир, сдаваемых в аренду, будет расти, арендаторам для привлечения будет предоставляться больше преференций, в том числе скидок.

 

Мнение Поляковой поддерживает эксперт по аренде недвижимости федеральной компании «Этажи» Андрей Сердюк, который подтвердил, что в Московском регионе жители стали чаще искать арендаторов и конкуренция за них увеличивается. Не исключено, что ставки на аренду жилья в ближайшее время вернутся к уровню начала текущего года.

#Общество
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