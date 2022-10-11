Буцаев: Изучать мусорные полигоны теперь можно в режиме виртуальной реальности

Денис Буцаев, генеральный директор РЭО, рассказал, что VR-тур был создан специалистами ведомства для виртуального посещения объекта размещения. Данный VR-тур стал первым туром, созданным на объекте размещения при помощи данных, полученных с беспилотников. Возможно, впоследствии он будет доработан с добавлением обучающих элементов. К примеру, используя очки виртуальной реальности, можно выявлять нарушения на объектах. Сейчас у РЭО есть два VR-тура. Один из них — в Тверскую область, на полигон „Славное“, а другой — в Тамбовскую область на комплекс по сортировке и утилизации ТКО Тамбовского р-на. Данная разработка направлена на формирование Экономики замкнутого цикла в России