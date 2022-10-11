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Буцаев: Изучать мусорные полигоны теперь можно в режиме виртуальной реальности

11 октября 18:54
Фото: piqsels.com
Российский экологический оператор разработал VR-тур, предназначенный для изучения мусорных полигонов.

Денис Буцаев, генеральный директор РЭО, рассказал, что VR-тур был создан специалистами ведомства для виртуального посещения объекта размещения. Данный VR-тур стал первым туром, созданным на объекте размещения при помощи данных, полученных с беспилотников. Возможно, впоследствии он будет доработан с добавлением обучающих элементов. К примеру, используя очки виртуальной реальности, можно выявлять нарушения на объектах. Сейчас у РЭО есть два VR-тура. Один из них — в Тверскую область, на полигон „Славное“, а другой — в Тамбовскую область на комплекс по сортировке и утилизации ТКО Тамбовского р-на. Данная разработка направлена на формирование Экономики замкнутого цикла в России

Алексей Буров, заместитель главы РЭО по цифровизации, объяснил, что для создания VR-тура первым делом беспилотник облетает территорию. Дрон делает снимки — в том числе панорамные, на 360 градусов. Для каждого из объектов создается пять панорам, на базе которых формируется тур. Помимо этого, в тур закладывают инфографику с основными параметрами объекта. Об этом информирует 360tv.ru.

Данные мероприятия реализуются в рамках федерального проекта и национальной инициативы "Экономика замкнутого цикла". 

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