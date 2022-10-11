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Posted 11 октября 2022, 16:11

Published 11 октября 2022, 16:11

Modified 11 октября 2022, 19:01

Updated 11 октября 2022, 19:01

В Ростове суд закрыл дело о массовой гибели ковидных пациентов в больнице №20

11 октября 2022, 16:11
Сюжет
Коронавирус
В Ростове суд решил прекратить производству по делу Анны Коленовой, которая отвечала за поставки медицинского кислорода больнице №20 во время эпидемии коронавируса, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Во вторник, 11 октября, Советский районный суд Ростова определил прекратить производство по делу замглавврача городской больницы № 20 по технике и хозяйственной части Анны Коленовой. 

Женщину обвиняли в халатности, по причине которой погибли несколько пациентов, однако суд решил остановить производство из-за истечения срока давности. Пока решение суда не обрело законную силу. 

Напомним, в конце октября 2020 года стало известно о перебоях с поставками медицинского кислорода, после многочисленных сбоев приборы подачи начали использовать воздух, однако врачи все равно потеряли пятерых пациентов.   

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#Надежда Пустяк#Коронавирус#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Covid-19#Пандемия коронавируса#Гибель пациентов
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