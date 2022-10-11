В Ростове суд закрыл дело о массовой гибели ковидных пациентов в больнице №20

Сюжет Коронавирус

В Ростове суд решил прекратить производству по делу Анны Коленовой, которая отвечала за поставки медицинского кислорода больнице №20 во время эпидемии коронавируса, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.