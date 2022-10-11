В Ростове суд закрыл дело о массовой гибели ковидных пациентов в больнице №20

Posted 11 октября 2022, 16:11
Published 11 октября 2022, 16:11
Modified 11 октября 2022, 19:01
Updated 11 октября 2022, 19:01
Во вторник, 11 октября, Советский районный суд Ростова определил прекратить производство по делу замглавврача городской больницы № 20 по технике и хозяйственной части Анны Коленовой.
Женщину обвиняли в халатности, по причине которой погибли несколько пациентов, однако суд решил остановить производство из-за истечения срока давности. Пока решение суда не обрело законную силу.
Напомним, в конце октября 2020 года стало известно о перебоях с поставками медицинского кислорода, после многочисленных сбоев приборы подачи начали использовать воздух, однако врачи все равно потеряли пятерых пациентов.