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В Ростовской области в рамках нацпроекта отремонтировали больше 100 дорог

11 октября 16:27
Фото: правительство РО
В Ростовской области объявили о завершении работ на 114 участках дорог, участвующих в национальном проекте «Безопасные качественные дороги», об этом сообщили в донском правительстве.

Минтранс Ростовской области объявил предварительные итоги реализации проекта «БКД», сообщив, что в настоящий момент продолжаются активные работы на 93 объектах в муниципалитетах региона. В рамках работ дорожники должны будут привести в нормативное состояние около 130 километров местных автодорог.

В правительстве рассказали, что благодаря экономичному расходованию бюджетных средств  муниципалитеты заключили дополнительные контракты, которые позволят отремонтировать участки дорог на территориях Батайска. Их общая протяженность составляет более 1,7 километра, а сами объекты находятся на улицах Воровского, Ворошилова и Полевой.  

Заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев напомнил, что в рамках проекта «БКД» на этот год планировалось отремонтировать 148 участков дорог, но этот план удалось увеличить до 151 объекта. 

«На сегодняшний день дорожники фактически уложили 2,4 миллиона квадратных метров верхних слоев дорожной одежды. Это 89,4% от запланированного показателя. Производство работ продолжается», — прокомментировал ход работ замгубернатора.

Ранее в Таганроге сообщили, что в рамках «БКД» в 2023 году приведут в порядок еще 10 дорожных объектов.

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