В Ростовской области в рамках нацпроекта отремонтировали больше 100 дорог

В правительстве рассказали, что благодаря экономичному расходованию бюджетных средств муниципалитеты заключили дополнительные контракты, которые позволят отремонтировать участки дорог на территориях Батайска. Их общая протяженность составляет более 1,7 километра, а сами объекты находятся на улицах Воровского, Ворошилова и Полевой.