Вице-премьер Абрамченко предложила учредить экологическую неделю

Телеканал 360tv.ru сообщает, что мероприятие направлено на формирование экономики замкнутого цикла в стране. Заместитель председателя Правительства России Виктория Абрамченко считает, что российская экология, профильные организации, эксперты и активисты заслуживают, чтобы у них была своя экологическая неделя. Она предложила проводить экологическую неделю каждый год и отметила, что на мероприятиях будут обсуждаться не только вопросы экономики замкнутого типа. По ее словам, у Российской Федерации сейчас есть все возможности, чтобы заниматься вопросами экологии. И чем больше на планете сохранится ресурсов, тем будет лучше.
Кроме этого, в рамках пленарного заседания были подведены промежуточные результаты реализации реформы в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами и Абрамченко рассказала о планах развития отрасли на ближайшие годы.
Отмечается, что за последние три года в отрасли было создано более тридцати тысяч новых рабочих мест, а также стали применяться уникальные технологии работы с отходами, разработанные в России. В прошлом году правительство профинансировало организацию раздельного сбора мусора в регионах, выделив на приобретение контейнеров полтора миллиарда рублей. В текущем году для этих целей выделят миллиард рублей, а в следующем - еще полмиллиарда.
Также средства были направлены на строительство комплексов по обращению с твердыми коммунальными отходами - десять миллиардов будет направлено на введение в эксплуатацию в каждом федеральном округе экотехнопарков для сортировки и утилизации ТКО. Площадки на строительство этих объектов уже подобраны и завершение работ планируется к 2024 году.
Форум организовала публично-правовая компания РЭО и ранее ее руководитель Денис Буцаев выступил с инициативой учредить экологическую неделю. Мероприятия реализуются в рамках федерального проекта “Экономика замкнутого цикла”.