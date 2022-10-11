Вице-премьер Абрамченко предложила учредить экологическую неделю

Телеканал 360tv.ru сообщает, что мероприятие направлено на формирование экономики замкнутого цикла в стране. Заместитель председателя Правительства России Виктория Абрамченко считает, что российская экология, профильные организации, эксперты и активисты заслуживают, чтобы у них была своя экологическая неделя. Она предложила проводить экологическую неделю каждый год и отметила, что на мероприятиях будут обсуждаться не только вопросы экономики замкнутого типа. По ее словам, у Российской Федерации сейчас есть все возможности, чтобы заниматься вопросами экологии. И чем больше на планете сохранится ресурсов, тем будет лучше.