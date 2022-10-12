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Posted 12 октября 2022,, 16:17

Published 12 октября 2022,, 16:17

Modified Сегодня, 20:27

Updated Сегодня, 20:27

Диетолог рассказал о вреде употребления куриной кожи

Диетолог рассказал о вреде употребления куриной кожи

12 октября 2022, 16:17
Фото: 1MI
В вареной куриной коже концентрируются жир и холестерин, из-за этого она может причинить вред организму человека. Об этом рассказал диетолог Михаил Гинзбург.

По информации news.ru, врач рекомендовал во время приготовления снимать куриную кожу и отказаться от ее употребления. Кроме жира, кожа птиц способна накапливать токсичные вещества, которые попадают в птиц вместе с кормом.

Отварная куриная кожа менее полезна, чем мясо курицы. В ней содержится больший процент жира и холестерина. Как уточнил диетолог, в курином мясе ‑ меньше жира и оно состоит из хорошего белка.

Эпидемиологи сообщают, что мясо птицы не вредит здоровью и провоцирует возникновение атеросклероза, в отличие от красного мяса.

#Общество
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