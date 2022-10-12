Диетолог рассказал о вреде употребления куриной кожи

Posted 12 октября 2022,, 16:17
Published 12 октября 2022,, 16:17
Modified Сегодня, 20:27
Updated Сегодня, 20:27
По информации news.ru, врач рекомендовал во время приготовления снимать куриную кожу и отказаться от ее употребления. Кроме жира, кожа птиц способна накапливать токсичные вещества, которые попадают в птиц вместе с кормом.
Отварная куриная кожа менее полезна, чем мясо курицы. В ней содержится больший процент жира и холестерина. Как уточнил диетолог, в курином мясе ‑ меньше жира и оно состоит из хорошего белка.
Эпидемиологи сообщают, что мясо птицы не вредит здоровью и провоцирует возникновение атеросклероза, в отличие от красного мяса.