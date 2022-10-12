Ростелеком: интернет, цифра и мобильная связь — в одном пакете

— Сегодня домашний интернет и мобильная связь — это базовая потребность каждого человека, а онлайн-кинотеатр и интерактивное ТВ — это центр развлечений для всей семьи, — рассказывает директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома» Алексей Демяненко. — Впервые наше новое предложение выгодно объединяет не только все необходимые цифровые услуги, но и отличный контент сразу от пяти ведущих онлайн-кинотеатров. Длинными осенними вечерами особенно важно создавать хорошее настроение и в этом поможет наш уникальный пакет с большой коллекцией телеканалов, кино и сериалов. И при этом больше не надо думать об оплате подписок на разные видеосервисы.