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Ростелеком: интернет, цифра и мобильная связь — в одном пакете

12 октября 15:11
Фото: Ростелеком
Впервые «Ростелеком» собрал в единый пакет максимальный набор цифровых услуг и контента с экономией для пользователей до 69%. Новое предложение включает: единую подписку на пять популярных онлайн-кинотеатров, домашний интернет, интерактивное ТВ и мобильную связь.

При подключении можно сохранить имеющийся мобильный номер, а также оформить дополнительно пять сим-карт и использовать единый для всей семьи пакет минут, SMS и гигабайтов мобильного интернета.

Впервые в одном пакете с цифровыми услугами клиенты получают подписку «Wink 5-в-1», а вместе с ней доступ к контенту сразу пяти топовых видеосервисов. Теперь не нужно множить аккаунты и платить за каждый онлайн-кинотеатр отдельно: в подписку входит контент от Wink, more.tv, Amediateka, Start и топовые сериалы «Кинопоиска». Общая киноколлекция насчитывает более 50 тыс. фильмов и сериалов.

Наряду с этим зрителям по-прежнему доступен широкий выбор как общих, так и тематических или развлекательных телеканалов. На большинстве из них работает опция «Управление просмотром», которая позволяет перематывать и ставить на паузу любимые передачи, записывать эфир, пользоваться архивом программ за последние трое суток. Смотреть ТВ-каналы, кино и сериалы можно с пяти устройств под одной учетной записью: на телевизоре, компьютере, планшете или смартфоне.

— Сегодня домашний интернет и мобильная связь — это базовая потребность каждого человека, а онлайн-кинотеатр и интерактивное ТВ — это центр развлечений для всей семьи, — рассказывает директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома» Алексей Демяненко. — Впервые наше новое предложение выгодно объединяет не только все необходимые цифровые услуги, но и отличный контент сразу от пяти ведущих онлайн-кинотеатров. Длинными осенними вечерами особенно важно создавать хорошее настроение и в этом поможет наш уникальный пакет с большой коллекцией телеканалов, кино и сериалов. И при этом больше не надо думать об оплате подписок на разные видеосервисы.

Объединение услуг в одном лицевом счете — это не только очевидная финансовая выгода для клиентов, но и возможность управлять всеми сервисами в личном кабинете или мобильном приложении, а также обращаться за сервисной поддержкой в рамках одного звонка на горячую линию или в онлайн-чате.

Тарифы на пакет услуг могут различаться в зависимости от региона. Подключение производится при наличии технической возможности, полные условия предложения доступны на сайте «Ростелекома».

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#Общество
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