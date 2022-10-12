Ростелеком: интернет, цифра и мобильная связь — в одном пакете

При подключении можно сохранить имеющийся мобильный номер, а также оформить дополнительно пять сим-карт и использовать единый для всей семьи пакет минут, SMS и гигабайтов мобильного интернета.
Впервые в одном пакете с цифровыми услугами клиенты получают подписку «Wink 5-в-1», а вместе с ней доступ к контенту сразу пяти топовых видеосервисов. Теперь не нужно множить аккаунты и платить за каждый онлайн-кинотеатр отдельно: в подписку входит контент от Wink, more.tv, Amediateka, Start и топовые сериалы «Кинопоиска». Общая киноколлекция насчитывает более 50 тыс. фильмов и сериалов.
Наряду с этим зрителям по-прежнему доступен широкий выбор как общих, так и тематических или развлекательных телеканалов. На большинстве из них работает опция «Управление просмотром», которая позволяет перематывать и ставить на паузу любимые передачи, записывать эфир, пользоваться архивом программ за последние трое суток. Смотреть ТВ-каналы, кино и сериалы можно с пяти устройств под одной учетной записью: на телевизоре, компьютере, планшете или смартфоне.
— Сегодня домашний интернет и мобильная связь — это базовая потребность каждого человека, а онлайн-кинотеатр и интерактивное ТВ — это центр развлечений для всей семьи, — рассказывает директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома» Алексей Демяненко. — Впервые наше новое предложение выгодно объединяет не только все необходимые цифровые услуги, но и отличный контент сразу от пяти ведущих онлайн-кинотеатров. Длинными осенними вечерами особенно важно создавать хорошее настроение и в этом поможет наш уникальный пакет с большой коллекцией телеканалов, кино и сериалов. И при этом больше не надо думать об оплате подписок на разные видеосервисы.
Объединение услуг в одном лицевом счете — это не только очевидная финансовая выгода для клиентов, но и возможность управлять всеми сервисами в личном кабинете или мобильном приложении, а также обращаться за сервисной поддержкой в рамках одного звонка на горячую линию или в онлайн-чате.
Тарифы на пакет услуг могут различаться в зависимости от региона. Подключение производится при наличии технической возможности, полные условия предложения доступны на сайте «Ростелекома».
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