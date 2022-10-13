Крик шепотом: лишившейся голоса жительнице Ростовской области не дают инвалидность

Posted 13 октября 2022, 10:10
Published 13 октября 2022, 10:10
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Детская травма
В 12 лет Юлия Дилис получила травму. Она упала с дерева и переломала хрящи гортани. Врачи успокаивали, что молодой организм легче справится с проблемами. Но организм рос, и хрящи гортани срастались не так, как положено.
«За одну операцию восстановить не удалось. Всего я перенесла 15 операций. Дышала через трубочку. Есть толком не могла. Это был ужасный этап моей жизни», — вспоминает Юлия Дилис.
Она рассказывает, что все это время имела группу инвалидности. Но как только получила среднее специальное образование, в 22 года группу сняли первый раз.
«Сказали, что руки-ноги есть, дикция четкая и мой шепот слышен хорошо. А вот если бы я была глухонемой, тогда, возможно, группу бы оставили», — жалуется собеседница, добавляя, что ей оставался всего год до получения пожизненной инвалидности.
Взрослые проблемы
Куда она только не обращалась — везде получала отказ, пока не написала жалобу во ВТЭК города Гуково. По ее словам, председателем ВТЭК в Гуково тогда был человек, который налево и направо раздавал группы. Позже за это он был осужден и отбывал наказание в исправительной колонии.
«Возможно, когда я обратилась, он испугался какой-то проверки. Поэтому посмотрев меня, мои документы и обследования, сразу дал мне вторую группу. Но на год», — говорит жительница Гуково.
И хотя документы об ее обследовании оставались годными три года, через год инвалидность снова сняли, якобы объяснив, что «инвалиды не могут рожать здоровых детей». А у Юлии появился второй ребенок.
«Я уже не пыталась получать группу. Тем более, что на меня подал в суд Пенсионный фонд — на то, что моя справка об инвалидности якобы была куплена, и я должна вернуть деньги государству. Я судилась и доказала, что справка подлинная. Но инвалидности лишилась», — сообщает Дилис.
Жизнь без голоса
Говорящим людям тяжело понять, что такое жизнь без голоса, и как работать человеку, которого едва слышно. Юлия пыталась работать в центре соцзащиты, но возникали серьезные проблемы. Бабушки и дедушки не слышали ее. Попытка писать им тоже не увенчалась успехом — у пожилых людей слабое зрение. Но приходилось выживать. Дилис просила, чтобы ей давали более-менее слышащих и видящих людей, иначе работать она не могла.
Еще хуже было с практикой работы по образованию ветеринарного врача.
«Дело еще и в том, что у меня сильно сужен просвет трахеи. Лор-врач сказала, что если возникнет аллергическая реакция, то никакая таблетка уже не поможет. Потребуется только внутривенный укол, причем срочный», - сообщает спикер.
Она переквалифицировалась в лаборанта. Но и здесь были реактивы, на которые могла возникнуть аллергическая реакция.
«Работала на свой страх и риск. А что делать? Выживать же как-то надо, - делится историей жительница Гуково. - Да и ребенок помог - получает пенсию по потере кормильца».
Попытка номер три
Собеседница рассказывает, что недавно снова попыталась добиться инвалидности. Попытка оспорить решение ВТЭК о том, что у нее родился здоровый ребенок и инвалидность ей не положена — не получилась. Обратилась в Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области.
«Но там меня даже слушать не стали. Сразу сказали: «Вы — из Гуково? До свидания». Видимо, подумали о том, что если я из Гуково, значит, справка об инвалидности куплена, и со мной не о чем разговаривать», - полагает Дилис.
В «ГБ МСЭ» по Ростовской области корреспондента RostovGazeta заверили, что ни один сотрудник учреждения не может так ответить на обращение.
«Женщина должна обратиться в медицинское учреждение по месту жительства. И если там выявят основания для повторного направления на медико-социальную экспертизу, то оформят этот документ, и он в электронном формате придет в наше учреждение. И тогда в бюро по месту жительства будет проведена экспертиза. Но повторю, только при наличии оснований», - разъяснила руководитель, курирующий территорию Гуково.
Ранее RostovGazeta сообщала, как многодетной матери из Гуково отказали в инвалидности по зрению из-за здорового сердца. Однако эта история закончилась хорошо. После публикации в RostovGazeta Светлану Авдееву пригласили на повторную экспертизу, которая, разобравшись, назначила группу инвалидности.