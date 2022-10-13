Крик шепотом: лишившейся голоса жительнице Ростовской области не дают инвалидность

Куда она только не обращалась — везде получала отказ, пока не написала жалобу во ВТЭК города Гуково. По ее словам, председателем ВТЭК в Гуково тогда был человек, который налево и направо раздавал группы. Позже за это он был осужден и отбывал наказание в исправительной колонии.