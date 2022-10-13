Логвиненко назвал принципиальным вопрос сохранения исторического центра Ростова

«Из-за этого в 2021 году начала работать комиссия, которая занимается вопросами реализации мероприятий по сохранению исторического облика города при проведении работ по сносу и реконструкции аварийных домов. Комиссия выбрала рекомендации по возможности признания ряда аварийных домов исторически ценными градоформирующими объектами. Эти рекомендации направлены в Комитет по охране объектов культурного наследия для всесторонней оценки при разработки объединенной зоны охраны», — отметил градоначальник.