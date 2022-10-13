Логвиненко назвал принципиальным вопрос сохранения исторического центра Ростова

Эту тему обсудили в администрации города на заседании Общественной палаты Ростова, которое провел Михаил Чернышев. Участниками встречи также стали Алексей Логвиненко, митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, прокурор города Олег Фрикель, зампредседателя Заксобрания региона Светлана Мананкина.
Присутствовали и руководители структурных подразделений мэрии. Алексей Логвиненко отметил, что представители Общественной палаты, активисты и духовенство помогают в решении появляющихся вопросов.
«Сохранение и развитие исторического центра Ростова — принципиальный вопрос для городских властей. Исторический центр, который представляет собой культурно-деловую часть города, — это наша доминанта, это туристические маршруты и наша историческая память, беречь которую мы просто обязаны», — произнес сити-менеджер.
Существующим Генпланом для центральной зоны предложили ряд архитектурно-градостроительных решений. Среди них продление набережной реки Дон в восточном направлении, создание градоформирующих узлов (Театральный спуск, Темерницкий въезд) и перепрофилирование предприятий для развития жилой и общественной застройки.
А для дальнейшего развития исторического центра внесли изменения в Правила землепользования и застройки города. Так, здесь есть зоны общегородских центров с ограничением по этажности с учетом сохранения архитектурного облика. А для застройщиков предусмотрели специальные ограничения.
Теперь при строительстве или реконструкции объектов нужно подготовить документацию по планировке для среднеэтажной и высотной жилой застройки. Кроме того, утвердили зоны охраны речного фасада вдоль Береговой от Сиверса до Кизитериновской балки. Сюда же попала и набережная.
Участники встречи обсудили и ситуацию с аварийными домами. В Генплане прописали направления использования земель после демонтажа подобных объектов.
Директор Департамента архитектуры и градостроительства Глеб Мельников рассказал о существующих проблемах в этой сфере. Дело в том, что часть таких участков находится в защитных зонах, где запрещено строительство.
Еще одной проблемой Мельников назвал небольшую площадь участков, поэтому есть ограничения по выбору проектов. Поэтому подготовили предложения по освоению участков с учетом их объединения.
После этого высказался сити-менеджер, уточнив, что власти заинтересованы в сохранении исторической аутентичности города.
«Из-за этого в 2021 году начала работать комиссия, которая занимается вопросами реализации мероприятий по сохранению исторического облика города при проведении работ по сносу и реконструкции аварийных домов. Комиссия выбрала рекомендации по возможности признания ряда аварийных домов исторически ценными градоформирующими объектами. Эти рекомендации направлены в Комитет по охране объектов культурного наследия для всесторонней оценки при разработки объединенной зоны охраны», — отметил градоначальник.
Теперь планирует сформировать алгоритм дальнейших действий с аварийными домами, которые решили сохранить. Рассматривается возможность восстановления зданий, в том числе при помощи предпринимателей.
Светлана Мананкина рассказала о том, что город начал системную работу по сохранению исторического центра. На данный момент удалось обследовать 220 аварийных домов, из которых 133 можно снести, так как у них нет исторической ценности.
Сохранить нужно 87 зданий, и они должны получить охранный статус.
«Рекомендации передали в Комитет по охране объектов культурного наследия области и будут учтены при создании проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия исторической части города Ростова-на-Дону. Работа над этим документом уже идет и будет завершена в ноябре следующего года», — уточнила Светлана Мананкина.
В городе есть еще одно направление работы для сохранения архитектурной среды в историческом центре. Это создание Мастер-плана и Дизайн-кода города. В первом случае пропишут доминанты развития, зоны КРТ в центре донской столицы, к этой работе хотят привлечь фонд ДОМ.РФ. А разработка дизайн-кода города должна завершиться до конца года.
Также администрация города готовит техзадание для перспективных изменений в Генплан. Сейчас обсуждаются инициативы и пожелания городского сообщества.
В свою очередь митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий рассказал, что и у церкви есть реализованные или реализуемые проекты по воссозданию исторического облика города.