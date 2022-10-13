В ЕАЭС появится единый сервис оплаты ЖКУ

Как пишет Infox со ссылкой на RT, подобную инициативу направил в правительство директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Его пожелание связано с возможной необходимостью для жителей стран, подписавших договор о Евразийском экономическом союзе, дистанционно оплачивать жилье во время пребывания на территории соседних государств.
Для этого и нужен единый расчетный сервис для коммунальных платежей, работающий на территории ЕАЭС. В комитете Госдумы по строительству и ЖКХ инициативу назвали неплохой и имеющей право на осуществление.