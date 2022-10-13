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В РФ начали больше интересоваться историей Второй мировой войны

13 октября, 11:29
Рост продаж книг о Второй мировой войне зафиксирован в торговых сетях России.

Как пишет Infox со ссылкой на «Коммерсант», тенденция наметилась в начале 2022 года, став особенно явной после объявления частичной мобилизации. Так, в магазинах «Читай-город» интерес к вышеназванной тематике увеличился в пять раз, на платформе «ЛитРес» — в 17 раз. Среди наиболее популярных произведений оказались «Мобилизованная нация. Германия 1939–1945» Николаса Старгардта, «Мемуары под грифом «секретно»» Павла Судоплатова, «История Второй мировой войны» Уинстона Черчилля. По мнению психологов, интерес к данной теме связан с поисками объяснений происходящему в мире.

#Ольга Земскова
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