В РФ начали больше интересоваться историей Второй мировой войны

Как пишет Infox со ссылкой на «Коммерсант», тенденция наметилась в начале 2022 года, став особенно явной после объявления частичной мобилизации. Так, в магазинах «Читай-город» интерес к вышеназванной тематике увеличился в пять раз, на платформе «ЛитРес» — в 17 раз. Среди наиболее популярных произведений оказались «Мобилизованная нация. Германия 1939–1945» Николаса Старгардта, «Мемуары под грифом «секретно»» Павла Судоплатова, «История Второй мировой войны» Уинстона Черчилля. По мнению психологов, интерес к данной теме связан с поисками объяснений происходящему в мире.