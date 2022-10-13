В Ростове объявили, когда будет готов проект музея истории города в «Доме с ангелами»

Напомним, летом этого года прозвучало предложение о сохранении одного из красивейших зданий Ростова — «Дома с ангелами» на улице Московской, 72. В нем хотят обустроить музей-заповедник, а также использовать чердачное пространство для смотровой площадки. Тем временем само здание уже находится в неутешительном состоянии, его фасад разрушается, а на прохожих периодически падают элементы кирпичной кладки.