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Posted 13 октября 2022, 13:11

Published 13 октября 2022, 13:11

Modified 13 октября 2022, 13:11

Updated 13 октября 2022, 13:11

В Ростове объявили, когда будет готов проект музея истории города в «Доме с ангелами»

13 октября 2022, 13:11
В Ростове проект реконструкции здания на Московской, 72, в котором откроют музей городской истории, будет готов весной 2023 года, об этом рассказал глава администрации Алексей Логвиненко.

Напомним, летом этого года прозвучало предложение о сохранении одного из красивейших зданий Ростова — «Дома с ангелами» на улице Московской, 72. В нем хотят обустроить музей-заповедник, а также использовать чердачное пространство для смотровой площадки. Тем временем само здание уже находится в неутешительном состоянии, его фасад разрушается, а на прохожих периодически падают элементы кирпичной кладки. 

Однако в администрации сообщили, что вскоре будет готов проект, который позволит привести здание в порядок, и открыть в нем музей истории города. 

 «Мы обещали музей, сегодня мы с этим направлением работаем. У нас весной должна быть проектно-сметная документация готова по Московской, 72. Это самое красивое здание, и мы знаем, что музей города будет там», — рассказал Алексей Логвиненко 

Сити-менеджер добавил, что мэрия также выкупила здание рядом с администрацией города, чтобы сделать ее частью музея, где будут организованы выставки городов-побратимов, а также проводится разнообразные культурные мероприятия. 

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#Надежда Пустяк#Город#Культура#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Аварийный дом#Строительство#Капремонт#Историческая застройка
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