В Ростове объявили, когда будет готов проект музея истории города в «Доме с ангелами»

Posted 13 октября 2022, 13:11
Published 13 октября 2022, 13:11
Modified 13 октября 2022, 13:11
Updated 13 октября 2022, 13:11
Напомним, летом этого года прозвучало предложение о сохранении одного из красивейших зданий Ростова — «Дома с ангелами» на улице Московской, 72. В нем хотят обустроить музей-заповедник, а также использовать чердачное пространство для смотровой площадки. Тем временем само здание уже находится в неутешительном состоянии, его фасад разрушается, а на прохожих периодически падают элементы кирпичной кладки.
Однако в администрации сообщили, что вскоре будет готов проект, который позволит привести здание в порядок, и открыть в нем музей истории города.
«Мы обещали музей, сегодня мы с этим направлением работаем. У нас весной должна быть проектно-сметная документация готова по Московской, 72. Это самое красивое здание, и мы знаем, что музей города будет там», — рассказал Алексей Логвиненко
Сити-менеджер добавил, что мэрия также выкупила здание рядом с администрацией города, чтобы сделать ее частью музея, где будут организованы выставки городов-побратимов, а также проводится разнообразные культурные мероприятия.