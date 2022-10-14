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Posted 14 октября 2022, 05:30

Published 14 октября 2022, 05:30

Modified 14 октября 2022, 05:34

Updated 14 октября 2022, 05:34

Похолодания до 13 градусов пообещали ростовчанам на выходных

14 октября 2022, 05:30
В Ростове-на-Дону на предстоящих выходных, 15 и 16 октября, средняя температура воздуха будет составлять 13 градусов, сообщили синоптики.

На выходных будет облачно, а скорость ветра не должна превысить четырех метров в секунду. Ночью должно похолодать до пяти градусов. 

Прохладная погода сохранится и в понедельник, но уже на следующий день немного потеплеет. Во вторник и среду, 18 и 19 октября, температура составит 16 градусов. 

Каких-либо осадков в эти дни не прогнозируется. В ночное время может похолодать до трех градусов. 

Ранее в Ростове из-за дождя цены на такси взлетели выше 500 рублей.

#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Прогноз погоды#Погода
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