Похолодания до 13 градусов пообещали ростовчанам на выходных

Posted 14 октября 2022, 05:30
Published 14 октября 2022, 05:30
Modified 14 октября 2022, 05:34
Updated 14 октября 2022, 05:34
На выходных будет облачно, а скорость ветра не должна превысить четырех метров в секунду. Ночью должно похолодать до пяти градусов.
Прохладная погода сохранится и в понедельник, но уже на следующий день немного потеплеет. Во вторник и среду, 18 и 19 октября, температура составит 16 градусов.
Каких-либо осадков в эти дни не прогнозируется. В ночное время может похолодать до трех градусов.
Ранее в Ростове из-за дождя цены на такси взлетели выше 500 рублей.