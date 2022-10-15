Морозы до -5 прогнозируют в выходные в Ростовской области

Posted 15 октября 2022, 13:21
Published 15 октября 2022, 13:21
Modified 21 февраля, 13:18
Updated 21 февраля, 13:18
Синоптики рассказали, что утром 15 октября в северо-западе и юго-востоке Ростовской области наблюдался туман, который снизил видимость на дорогах до 500 метров.
В течение выходных в регионе ожидается достаточно прохладная погода, так в дневное время температура будет редко подниматься выше +17 градусов, а ночью в северных и восточных районах будут фиксировать заморозки до -5 градусов. Кроме того днем 15 и 16 октября в отдельных районах будет дуть порывистый ветер скоростью от 14 до 20 метров в секунду.
Жителям рекомендовано соблюдать осторожность во время ветреной погоды и постараться не парковать автомобили под деревьями во время непогоды.
Ранее жителей Ростовской области предупредили о штормовом ветре.