Морозы до -5 прогнозируют в выходные в Ростовской области

В течение выходных в регионе ожидается достаточно прохладная погода, так в дневное время температура будет редко подниматься выше +17 градусов, а ночью в северных и восточных районах будут фиксировать заморозки до -5 градусов. Кроме того днем 15 и 16 октября в отдельных районах будет дуть порывистый ветер скоростью от 14 до 20 метров в секунду.