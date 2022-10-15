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Posted 15 октября 2022, 13:21

Published 15 октября 2022, 13:21

Modified 21 февраля, 13:18

Updated 21 февраля, 13:18

Морозы до -5 прогнозируют в выходные в Ростовской области

15 октября 2022, 13:21
В Ростовской области на выходных 15 и 16 октября ожидаются заморозки до -5 градусов, об этом сообщили метеорологи СК УГМС.

Синоптики рассказали, что утром 15 октября в северо-западе и юго-востоке Ростовской области наблюдался туман, который снизил видимость на дорогах до 500 метров.

В течение выходных в регионе ожидается достаточно прохладная погода, так в дневное время температура будет редко подниматься выше +17 градусов, а ночью в северных и восточных районах будут фиксировать заморозки до -5 градусов. Кроме того днем 15 и 16 октября в отдельных районах будет дуть порывистый ветер скоростью от 14 до 20 метров в секунду.

Жителям рекомендовано соблюдать осторожность во время ветреной погоды и постараться не парковать автомобили под деревьями во время непогоды.

Ранее жителей Ростовской области предупредили о штормовом ветре.

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#Общество#Ростовская область#Прогноз погоды
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