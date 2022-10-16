«Как по расписанию»: живущий в Белгороде ростовчанин рассказал об обстрелах в городе

Корреспондент RostovGazeta связался с ростовчанином, находящимся сейчас в Белгороде, чтобы узнать об обстановке в городе. «Что сказать? Обстрелы постоянные, как по расписанию, в обед и вечером. Три дня подряд массированная атака какого-то объекта идет с поражением. Позавчера [была] подстанция, вчера — нефтяная цистерна, сегодня пишут, что до аэропорта долетело. Громко и немного страшновато», — рассказывает собеседник.