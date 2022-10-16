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Posted 16 октября 2022, 16:21

Published 16 октября 2022, 16:21

Modified 16 октября 2022, 16:21

Updated 16 октября 2022, 16:21

«Как по расписанию»: живущий в Белгороде ростовчанин рассказал об обстрелах в городе

«Как по расписанию»: живущий в Белгороде ростовчанин рассказал об обстрелах в городе

16 октября 2022, 16:21
Фото: 1MI
Сюжет
Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня
Ростовчанин, находящийся сейчас в Белгороде, рассказал об обстрелах в городе, информацией он поделился с корреспондентом RostovGazeta.

Вот уже несколько дней Белгород находится под обстрелами со стороны ВСУ. Российские системы ПВО справляются с вражескими ударами, однако продолжают поступать сообщения о новых жертвах и разрушениях.

Корреспондент RostovGazeta связался с ростовчанином, находящимся сейчас в Белгороде, чтобы узнать об обстановке в городе. «Что сказать? Обстрелы постоянные, как по расписанию, в обед и вечером. Три дня подряд массированная атака какого-то объекта идет с поражением. Позавчера [была] подстанция, вчера — нефтяная цистерна, сегодня пишут, что до аэропорта долетело. Громко и немного страшновато», — рассказывает собеседник.

Вместе с тем, он отмечает, что жители Белгорода не поддаются массовой панике и тревоге: «Но хотелось бы, кстати, отметить что паники у народа нет, уже привыкли, как бы это страшно не звучало».

Ранее эксперт Евгений Михайлов рассказал, может ли Украина после Белгорода обстрелять Ростов.

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