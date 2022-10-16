«Как по расписанию»: живущий в Белгороде ростовчанин рассказал об обстрелах в городе

Posted 16 октября 2022, 16:21
Published 16 октября 2022, 16:21
Modified 16 октября 2022, 16:21
Updated 16 октября 2022, 16:21
Вот уже несколько дней Белгород находится под обстрелами со стороны ВСУ. Российские системы ПВО справляются с вражескими ударами, однако продолжают поступать сообщения о новых жертвах и разрушениях.
Корреспондент RostovGazeta связался с ростовчанином, находящимся сейчас в Белгороде, чтобы узнать об обстановке в городе. «Что сказать? Обстрелы постоянные, как по расписанию, в обед и вечером. Три дня подряд массированная атака какого-то объекта идет с поражением. Позавчера [была] подстанция, вчера — нефтяная цистерна, сегодня пишут, что до аэропорта долетело. Громко и немного страшновато», — рассказывает собеседник.
Вместе с тем, он отмечает, что жители Белгорода не поддаются массовой панике и тревоге: «Но хотелось бы, кстати, отметить что паники у народа нет, уже привыкли, как бы это страшно не звучало».
Ранее эксперт Евгений Михайлов рассказал, может ли Украина после Белгорода обстрелять Ростов.