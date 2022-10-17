МЧС Московской области: Спасателей не принуждают смотреть сводки Конашенкова

Конкретных указаний, что будет проходить постоянная трансляция сводок Игоря Конашенкова и сюжетов с канала «России 24», нет. Просматривать их также необязательно. Не выходило никаких официальных документов в отношении просмотров видеороликов на платформе YouTube и пользования Телеграм-каналами. Все рекомендации были даны в устной форме.