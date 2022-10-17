МЧС Московской области: Спасателей не принуждают смотреть сводки Конашенкова

Posted 17 октября 2022,, 13:41
Published 17 октября 2022,, 13:41
Modified Сегодня, 20:27
Updated Сегодня, 20:27
В ведомстве уточнили, что руководство порекомендовало спасателям опираться на официальные источники при изучении ситуации с фронта. Но это не было поручением, которое в обязательном порядке должны выполнять все сотрудники спасательной службы, передают NEWS.ru
Конкретных указаний, что будет проходить постоянная трансляция сводок Игоря Конашенкова и сюжетов с канала «России 24», нет. Просматривать их также необязательно. Не выходило никаких официальных документов в отношении просмотров видеороликов на платформе YouTube и пользования Телеграм-каналами. Все рекомендации были даны в устной форме.
Напомним, что 10 октября в МЧС России создали Управление по защите государственной тайны, в котором работает 30 сотрудников. Данная структура находится в непосредственном подчинении главе ведомства Александру Куренкову. Руководит подразделением Сергей Толстых.