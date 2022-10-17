Страховые компании хотят использовать б/у детали для ремонта по ОСАГО

Страховщики, в свою очередь, подтвердили то, что дефицит запчастей и проблемы с их поставкой сохраняются. Доля денежного возмещения по ОСАГО уже увеличилась примерно на 40% с марта по сентябрь этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказал директор департамента урегулирования убытков по автотранспорту СК «МАКС» Иван Попов. Кроме этого он сообщил, что проблемы усугубляются.