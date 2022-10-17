Страховые компании хотят использовать б/у детали для ремонта по ОСАГО

Еще одно требование страховых компаний касается сроков ремонта. Они говорят о необходимости продления срока ремонтов по ОСАГО или о том, что не следует учитывать период доставки запчастей, пишет газета «Известия».
Аналитики отмечают, что ранее предложения страховых компаний об изменении закона об ОСАГО воспринимались негативно. Однако сейчас представители Российского союза автостраховщиков отмечают нехватку 15-30% деталей, как оригинальных, так и аналогов. При этом в Центробанке пока не хотят увеличивать сроки ремонта по ОСАГО.
В РСА заявили, что желание страховщиков вдвое увеличить сроки ремонта и, в определённых случаях, использовать б/у запчасти всё-таки стоит рассмотреть из-за сложившейся ситуации.
Страховщики, в свою очередь, подтвердили то, что дефицит запчастей и проблемы с их поставкой сохраняются. Доля денежного возмещения по ОСАГО уже увеличилась примерно на 40% с марта по сентябрь этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказал директор департамента урегулирования убытков по автотранспорту СК «МАКС» Иван Попов. Кроме этого он сообщил, что проблемы усугубляются.
«Предварительно необходимо проработать вопросы обеспечения надлежащего качества проведения ремонта, а также вопросы ценообразования, — сообщили в пресс-службе компании ВСК. — Необходимо определить, что считать б/у запчастями, допустимыми к использованию (например, могут ли использоваться восстановленные, т. е. отремонтированные, запчасти). Возможно, предоставить страховщику право осуществлять ремонт по ОСАГО с использованием бывших в употреблении запасных частей с установлением ограничений в части перечня запасных частей, которые не могут быть заменены на б/у запчасти. Для реализации необходимо внесение изменений в положения Закона об ОСАГО и Единой методики расчета стоимости восстановительного ремонта».
Глава дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев рассказал, что многие каркасные детали, элементы систем безопасности, интерьера, электронные компоненты не хранились на российских складах, а поставлялись на заказ. Сейчас эти сроки значительно увеличились. По его словам, установка бывших в употреблении деталей — практика принятая во всём мире. Это позволяет быстро, а главное безопасно проводить ремонт.
В ЦБ РФ сообщили, что количество жалоб о ремонте по ОСАГО в марте текущего года выросло. В июле–августе оно сократилось. Также представители регулятора заявили, что сейчас не планируется увеличение срока ремонтов. Если же в установленные законодательством срок починить машину не получается, возможна компенсация в денежной форме.
Директор департамента урегулирования убытков по автотранспорту СК «МАКС» Иван Попов сказал, что дефицит сейчас — стекла, элементы системы безопасности, электропроводки, несущие детали кузова и интерьера. Хуже всего обстоят дела с деталями к BMW, Mercedes, Land Rover, MINI, Jaguar, Bentley, Rolls-Royce, Citroen, Renault, DS, Ford, Mazda, Nissan, Toyota, Subaru, Suzuki, Lexus, Infiniti, и VAG, кроме модели VW Polo.
При этом только 15% деталей полностью отсутствуют. Примерно 70% запасных частей можно успешно заменить аналогами, имеющими сопоставимое качество. Основная проблема сейчас возникает с комплектующими европейских брендов, покинувших российский рынок, чуть лучше ситуация с японскими авто.
В законе об ОСАГО установлены жесткие требования по сроку и качеству ремонта, поэтому нехватка запчастей — серьезная проблема для страховщиков, подтвердил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. По его мнению, стоит ввести временные послабления с учетом марок и стран производства авто.
Страховщики уверены, что клиенты с пониманием отнесутся к идее заменить новые детали на бывшие в употреблении, без потери качества. Ведь речь идет не о способе сэкономить, а о соблюдении взятых на себя обязательств.