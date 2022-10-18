Только в Wink: современное рабство в сериале «Право на свободу»

— Мне интересен жанр социального кино, с его помощью кинематографисты обращают внимание аудитории на реальные проблемы нашего общества. При этом я убежден, что если авторы говорят о проблемах, то они должны показать зрителям и выход из этих сложных жизненных ситуаций — свет в конце тоннеля. Поэтому в сериале «Право на свободу» мы не просто затрагиваем тему современного рабства и говорим о преступных организациях, которые живут за счет страданий других людей, но и пытаемся показать способы решения. Наш рассказ о людях, которые встают на путь помощи другим, о том, как важно не быть равнодушным и созидать, чтобы маленькими шагами менять мир к лучшему. Помогая другим, наши герои меняются сами. Одна из главных идей проекта — зло надо побеждать добром, а тьму вымещать светом, — рассказывает генеральный продюсер сериала Андрей Феофанов.