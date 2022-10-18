Только в Wink: современное рабство в сериале «Право на свободу»

Сериал создан кинокомпанией Amalgama Studio при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и войдет в линейку Wink Originals.
Успешного программиста Антона (Илья Малаков) из Краснодара пригласила к себе на работу крупная IT-компания. В день отъезда Антон узнает о внезапном исчезновении своей мамы (Анна Каменкова). Он разворачивает такси и погружается в пучину шокирующих сведений о современных рабовладельческих мафиях и подпольных организациях. На помощь герою приходят Кирилл (Кирилл Кяро) — жесткий и прямолинейный лидер волонтерской организации «Либертас», Вика (Варвара Феофанова) — закрытая особа, постоянно рискующая собой ради других, и Илья (Олег Чугунов) — племянник Кирилла, начинающий блогер, веселый и легкий парень.
«Право на свободу» — это сериал о новой тревожной и подчас опасной социальной реальности, в которой слабым звеном становится потерянность людей старшего возраста в цифровом мире и разобщенность поколений. Проект раскрывает тайны процветания криминального бизнеса, который строится на эксплуатации человеческих слабостей. На примере разных героев и жизненных ситуаций сериал рассказывает, какие ловушки подстерегают наивных доверчивых людей и как из них выбраться, к кому обратиться за помощью и какие современные технологии могут быть полезны.
— Мне интересен жанр социального кино, с его помощью кинематографисты обращают внимание аудитории на реальные проблемы нашего общества. При этом я убежден, что если авторы говорят о проблемах, то они должны показать зрителям и выход из этих сложных жизненных ситуаций — свет в конце тоннеля. Поэтому в сериале «Право на свободу» мы не просто затрагиваем тему современного рабства и говорим о преступных организациях, которые живут за счет страданий других людей, но и пытаемся показать способы решения. Наш рассказ о людях, которые встают на путь помощи другим, о том, как важно не быть равнодушным и созидать, чтобы маленькими шагами менять мир к лучшему. Помогая другим, наши герои меняются сами. Одна из главных идей проекта — зло надо побеждать добром, а тьму вымещать светом, — рассказывает генеральный продюсер сериала Андрей Феофанов.
— Для меня это сериал про столкновение интересов людей и целых поколений, а так же про столкновение мыслей, видений, желаний, целей, философий. В первую очередь, эти мысли передает дуэт Ильи Малакова и Кирилла Кяро. Еще мы показываем людей, которые хотят любыми способами заработать, и про тех, кто просто хочет жить, - добавил режиссер Артем Дубра.
— Это история о неравнодушии, разнице поколений и разнице мышления, о человеке и свободе выбора. О том, как сделать максимум полезного для других людей. «Право на свободу» — сериал актуальный, он будет близок и понятен аудитории разных возрастов. Над сериалом трудилось немало дебютантов, и я получил огромное удовольствие от работы с ними. Я был бы счастлив сняться во втором сезоне, если он будет, — поделился актер Кирилл Кяро.
— В сериале подняты острые социальные темы. Когда человек морально истощен, он быстро попадает под влияние опасных людей, которые могут затянуть в организации, разрушающие (под благовидным предлогом) их жизни и жизни их близких. Мне кажется, у нас мало проектов, которые настолько профессионально и честно об этом говорят. Я рад, что стал частью команды, которая начала этот разговор, — говорит актер Илья Малаков.
— Мы говорим о реальных случаях реальных людей. Мне кажется, что у нас получилось очень доброе кино. Наш проект не о том, что надо сидеть и ужасаться, а о том, как можно реально помочь. Рабство, несвобода — это стихия, и понятно, что мы, как простые люди, мало что можем сделать. Стихия сметает судьбы, ее невозможно победить, просто щелкнув пальцами, перечислив деньги. Но можно делать небольшие шаги, которые будут хоть для кого-то полезны, — считает актриса Варвара Феофанова.
— В нашем сериале есть замечательная тема, которой кинопроизводство раньше не особенно интересовалось – это тема брошенных, обездоленных людей, которых пытаются спасти энтузиасты. Мне кажется, что это важный и нужный разговор, тем более что сериал получился добрым и человечным, —подчеркнул актер Игорь Скляр.
Первые две серии «Права на свободу» откроются для просмотра 20 октября, далее каждый четверг будет доступна новая серия.
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