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Posted 19 октября 2022,, 16:50

Published 19 октября 2022,, 16:50

Modified Сегодня, 20:27

Updated Сегодня, 20:27

Эксперт раскрыл среднюю стоимость отдыха в РФ в ноябрьские праздники

Эксперт раскрыл среднюю стоимость отдыха в РФ в ноябрьские праздники

19 октября 2022, 16:50
Фото: 1MI
Как сообщил исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии и гендиректор национального туроператора «АЛЕАН» Илья Уманский, Сочи и другие города Краснодарского края — самое востребованное внутрироссийское направление для отдыха в ноябрьские праздники.

Эксперт также добавил: Подмосковье, Ленинградская область также популярны. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, в ноябре погода уже не самая радужная. Поэтому на ноябрьские праздники особенно популярны отели с развитой инфраструктурой, крытыми бассейнами и зонами СПА. Уманский рассказал, что на три выходных семья из двух взрослых и ребенка сможет приобрести отдых по цене от 15 тыс. рублей на человека.

 

По заявлению эксперта, на новогодние праздники популярными будут горнолыжные курорты, а именно Красная Поляна. Есть интерес к зимнему отдыху и в Подмосковье, однако в целом присутствует некоторый спад активности бронирований по сравнению с 2021 годом. «Мы думаем, что увеличение числа продаж будет в ноябре, из-за последних событий было снижено число бронирований. Суперликвидные направления, например Красная Поляна, бронируются сейчас. Цены на отдых будут на 20–30% выше к Новому году», — сказал Уманский.

#Общество
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