Эксперт раскрыл среднюю стоимость отдыха в РФ в ноябрьские праздники

По заявлению эксперта, на новогодние праздники популярными будут горнолыжные курорты, а именно Красная Поляна. Есть интерес к зимнему отдыху и в Подмосковье, однако в целом присутствует некоторый спад активности бронирований по сравнению с 2021 годом. «Мы думаем, что увеличение числа продаж будет в ноябре, из-за последних событий было снижено число бронирований. Суперликвидные направления, например Красная Поляна, бронируются сейчас. Цены на отдых будут на 20–30% выше к Новому году», — сказал Уманский.