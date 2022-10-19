Эксперт раскрыл среднюю стоимость отдыха в РФ в ноябрьские праздники

Posted 19 октября 2022,, 16:50
Published 19 октября 2022,, 16:50
Modified Сегодня, 20:27
Updated Сегодня, 20:27
Эксперт также добавил: Подмосковье, Ленинградская область также популярны. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, в ноябре погода уже не самая радужная. Поэтому на ноябрьские праздники особенно популярны отели с развитой инфраструктурой, крытыми бассейнами и зонами СПА. Уманский рассказал, что на три выходных семья из двух взрослых и ребенка сможет приобрести отдых по цене от 15 тыс. рублей на человека.
По заявлению эксперта, на новогодние праздники популярными будут горнолыжные курорты, а именно Красная Поляна. Есть интерес к зимнему отдыху и в Подмосковье, однако в целом присутствует некоторый спад активности бронирований по сравнению с 2021 годом. «Мы думаем, что увеличение числа продаж будет в ноябре, из-за последних событий было снижено число бронирований. Суперликвидные направления, например Красная Поляна, бронируются сейчас. Цены на отдых будут на 20–30% выше к Новому году», — сказал Уманский.