На улицах Ростова продолжается борьба с незаконной торговлей

Специалисты отмечают, что эффективность рейдов повышается, когда к ним присоединяются сотрудники МВД, имеющие более широкий спектр полномочий. В связи с чем было принято решение о регулярном участии полиции в рейдах в течение 2022 года.

«Исходя из практики, достижение положительного результата в данном направлении возможно только при совместной работе Управления торговли, администрации Ленинского района, ОП-4 МВД. Но и этого будет недостаточно. Незаконные торговцы на Соборной площади и в любой иной точке города являются нарушителями закона, которые нарушают права горожан на удобство и комфорт, честную и прозрачную торговлю. Если горожане перестанут совершать подобные покупки, незаконная торговля исчезнет с улиц и площадей донской столицы», — в заключение добавил начальник ростовского управления торговли Константин Тихонов.