На улицах Ростова продолжается борьба с незаконной торговлей

Однако для пресечения незаконной торговли на Соборной площади и других аналогичных площадках Ростова потребуется не только координация действий властей и сотрудников МВД, но и ростовчан.
Начальник Управления торговли и бытового обслуживания Ростова Константин Тихонов уверен, что проблема незаконной торговли в центре города остается одним из наиболее актуальных вопросов.
«Администрация города делает все возможное, в рамках своих полномочий, для ее пресечения. Однако, только усилий Администрации недостаточно для полной ее ликвидации», — объяснил Константин Тихонов, добавив, что до 2013 года на Соборной площади незаконно работали более сотни нестационарных торговых точек. Однако после ее удалось устранить, благоустроить площадь, а также установить малые архитектурные формы с элементами озеленения.
Однако с 2018 по 2020 гг. незаконная торговая деятельность возобновилась уже на переулке Соборном, где стихийного возникали порядка 20 торговых точек, чью деятельность пресекли сотрудники Управления торговли.
Уже в декабре 2020 года власти утвердили «дорожную карту» по ликвидации незаконной торговли. В рамках мероприятий с 8 декабря 2020 года незаконным торговцам, ведущим свою деятельность в по ул. Московской (от пер. Семашко до пер. Островского), пр. Буденновскому (от Б. Садовой до ул. Станиславского), ул. Станиславского (от пер. Газетного до пр. Буденновского), вручили более 120 уведомлений об альтернативных легальных площадках торговли, но предложением воспользовались около четверти торговцев.
«Более 25 реализаторов воспользовались этой законной альтернативой. После чего торговля на Соборной площади не имеет массового характера», — поделился Константин Тихонов, добавив, что в текущем году на Соборной площади провели 75 рейдов, что позволило ликвидировать торговые места.
Специалисты отмечают, что эффективность рейдов повышается, когда к ним присоединяются сотрудники МВД, имеющие более широкий спектр полномочий. В связи с чем было принято решение о регулярном участии полиции в рейдах в течение 2022 года.
«Исходя из практики, достижение положительного результата в данном направлении возможно только при совместной работе Управления торговли, администрации Ленинского района, ОП-4 МВД. Но и этого будет недостаточно. Незаконные торговцы на Соборной площади и в любой иной точке города являются нарушителями закона, которые нарушают права горожан на удобство и комфорт, честную и прозрачную торговлю. Если горожане перестанут совершать подобные покупки, незаконная торговля исчезнет с улиц и площадей донской столицы», — в заключение добавил начальник ростовского управления торговли Константин Тихонов.