Чемпионка по трейл-ориентированию Эмилия Ныркова из Ростова покоряет сцену

Участницу проекта #безграничные_возможности2022 Эмилию Ныркову из Ростова-на-Дону с детства привлекала большая сцена. Юная актриса начала свой путь с домашних кукольных постановок с подругами и выразительного чтения стихов. Сегодня семнадцатилетняя девушка примеряет на себя разные амплуа и вызывает овации у зрителей.
Профессиональный путь Эмилии начался в 2015 году, когда она пришла в театральную студию «Зазеркалье» и стала играть в музыкальном театре «Апельсин». Проект «Зазеркалье» придумали участники Ростовской общественной организации семей, которые воспитывают детей-инвалидов и детей-сирот «Ветер перемен».
На счету юной актрисы уже более 15 спектаклей и театральных постановок. На сцене Эмилия – то Бастинда, то принцесса Несмеяна, то Серый Волк. В жизни – подросток с непростой историей.
В 2007 году Эмилии Нырковой врачи поставили диагноз «эпилепсия». Героиня проекта #безграничные_возможности2022 прошла лечение, которое длилось несколько лет, и в 2012 году получила статус ребенка-инвалида.
«На сцене я забываю о том, кто я, о своих проблемах. Я перевоплощаюсь и даже думаю, как свои герои. Это помогает справляться с трудностями», – рассказывает талантливая Эмилия.
Однажды, как вспоминает героиня, приступ эпилепсии едва не случился во время выступления. Однако актриса сосредоточилась на характере своего персонажа и продолжила отыгрывать роль как ни в чем не бывало. Болезни пришлось отступить перед целеустремленной Эмилией Нырковой.
Первую серьезную победу ростовская актриса одержала на международном конкурсе «Звездный Сочи» в 2016 году.
Эмилия рассказывает, что наравне с детьми-инвалидами за победу сражались и здоровые ребята. Тем дороже и слаще оказалась награда.
Сценическое искусство – не единственная страсть ростовчанки. Вместе с мамой Эмилия Нырковка занимается трейл-ориентированием. За несколько лет тренировок под руководством своего наставника Анатолия Бляхмана Эмилия стала кандидатом в мастера спорта по трейл-ориентированию. Не один раз девушка становилась участником и победителем соревнований среди детей с ограниченными возможностями здоровья.
В 2020 и 2021 году Эмилия Ныркова принимала участие в чемпионатах России по трейл-ориентированию в Липецке и Пскове, защищая честь Ростовской области.
Старты, которые организаторы запланировали сделать юниорскими, в 2020 году стали едва ли не международными. Участниками соревнований стали 600 человек из 18 стран Европы. Эмилия Ныркова стала сильнейшей девушкой среди паралимпийцев. В мае 2022 года юная чемпионка собирается принять участие Чемпионате России по трейл-ориентированию, который пройдет в Нижнем Новгороде.
Но и о любимом театре девушка не забывает.
«В планах на будущее – повторная попытка поступления в Ростовский колледж культуры или в Ростовский филиал ВГИК после окончания 11 класса», – делится Эмилия Ныркова.