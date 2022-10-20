Чемпионка по трейл-ориентированию Эмилия Ныркова из Ростова покоряет сцену

Однажды, как вспоминает героиня, приступ эпилепсии едва не случился во время выступления. Однако актриса сосредоточилась на характере своего персонажа и продолжила отыгрывать роль как ни в чем не бывало. Болезни пришлось отступить перед целеустремленной Эмилией Нырковой.