Достижения Татарстана включили в “20 главных событий России за 20 лет”

В проекте холдинга 1MI и ИРИ участвуют специалисты в области социологии, журналистики и другие эксперты. Проводя опрос, они определяют, какие эпизоды современной истории сказались на жизни молодежи в большей степени. Основные вопросы задают участникам фокус-групп по всей России, пишет inkazan.ru.
Всем респондентам предлагают назвать 15 событий, максимально повлиявших на жизнь РФ, и пять - на жизнь их региона.
В Республике Татарстан были восстановлены древний город Болгар и первый православный город в Среднем Поволжье — Свияжск, в котором сохранились многочисленные памятники древнерусской архитектуры и объекты культурно-исторического наследия государственного и регионального значения — всего их 37. Болгар, а также Успенский собор Свияжска входят в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Уникальный российский город Иннополис, являющийся городом-спутником Казани, вошел в число трех наукоградов, созданных для развития информационных и высоких технологий, вместе со Сколково и Кольцово. Рустам Минниханов, президент Татарстана, стал автором идеи создания ИТ-деревни, а началось строительство с Университета Иннополис.
Татарстан – первый субъект РФ, ставший лауреатом премии Ага Хана
за все 42 года ее существования. Высокие оценки экспертного жюри конкурса в 2019 году получил проект по развитию общественных пространств в Татарстане, реализуемый с 2015 года.
В 2013 году в Казани состоялась XXVII Всемирная летняя универсиада.
Благодаря процессам подготовки к международным студенческим спортивным соревнованиям облик столицы Татарстана преобразился: здесь появились новые объекты, в числе которых деревня универсиады. Это жилой микрорайон из 28 домов, который раскинулся на площади 53 гектара. Сейчас деревня - студенческий кампус Казанского (Приволжского) федерального университета и Поволжского университета физкультуры, спорта и туризма, имеющий всю необходимую для жизни инфраструктуру.
В Казани открылся центр семьи «Казан» – дворец бракосочетаний. На реализацию проекта было выделено 250 миллионов рублей. Необычная архитектура здания, имитирующего национальную посуду - казан, стоящий на огне, неизменно привлекает внимание гостей города.