Достижения Татарстана включили в “20 главных событий России за 20 лет”

В Республике Татарстан были восстановлены древний город Болгар и первый православный город в Среднем Поволжье — Свияжск, в котором сохранились многочисленные памятники древнерусской архитектуры и объекты культурно-исторического наследия государственного и регионального значения — всего их 37. Болгар, а также Успенский собор Свияжска входят в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.