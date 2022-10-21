Краснодарский край бьет рекорды по гарантийной поддержке бизнеса

Многие воспользовались данной мерой поддержки уже не в первый раз и рекомендовали ее знакомым. Помимо этой услуги, Фонд развития бизнеса предлагает возможность воспользоваться обучающими программами, получить содействие в выходе на маркетплейсы, обратиться к помощи центров инжиниринга и прототипирования.