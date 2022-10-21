Краснодарский край бьет рекорды по гарантийной поддержке бизнеса

Как пишет Infox, в текущем году гарантийная поддержка бизнеса вышла на максимальный уровень: Фонд развития бизнеса предоставил поручительств на сумму более двух миллиардов рублей. Благодаря этому, предпринимателям удалось привлечь более 4,5 миллиардов средств.
К гарантийной поддержке прибегают те предприниматели, кто не имеет залогового обеспечения. В этом случае поручительство за них берет на себя местный Фонд развития бизнеса: эта услуга пользуется большой популярностью среди жителей края.
Многие воспользовались данной мерой поддержки уже не в первый раз и рекомендовали ее знакомым. Помимо этой услуги, Фонд развития бизнеса предлагает возможность воспользоваться обучающими программами, получить содействие в выходе на маркетплейсы, обратиться к помощи центров инжиниринга и прототипирования.
За более подробной информацией о поддержке малого и среднего бизнеса можно обратиться по телефону горячей линии +7 (800)7070711. По вопросам поручительства обращайтесь по телефонам +7(861)9920365 и +7(861)9920368.