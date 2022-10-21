В ДорТрансНИИ ДГТУ занялись мониторингом состояния дорог

– Согласно данным Росстандарта, для районов со среднемесячной температурой воздуха наиболее холодного месяца от -15 до -30 °С целесообразно использовать щебень с маркой по морозостойкости не менее F50, а для районов со среднемесячной температурой воздуха наиболее холодного месяца ниже -30 °С – не менее F75, – поясняет Дмитрий Чирва. – При этом количество переходов через 0 °С для этих регионов в сезон не превышает 10–15 раз, в то время как, например, в Московской области в холодный период 2019–2020 годов количество переходов для верхнего слоя покрытия составило 42 раза, что оказывает гораздо более существенную нагрузку на дорожные конструкции и покрытия. При этом в соответствии с Росстандартом, Московская область относится к району со среднемесячной температурой воздуха наиболее холодного месяца от -5 до -15 °С, для которого допускается применять щебень с маркой по морозостойкости F25.