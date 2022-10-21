ВВП Армении в 2022 году может достичь рекорда из-за притока россиян

Как пишет infox.ru, Центробанк Армении прогнозировал рост экономики в стране в 2022 году в районе 7%. Однако уже сейчас показатель намного выше, а по итогам года вполне может дойти до рекордных 13%.
Эксперты уверены: такие результаты Армении обеспечило количество россиян, приезжающих в этом году в страну. Обе составляющие связаны с антироссийскими санкциями. С одной стороны, российские туристы, выезжая за границу, оказались серьезно ограничены. В итоге поток туристов в Закавказье бьет все рекорды, что означает большие поступления в бюджет.
Вместе с тем, часть российского бизнеса, стремясь уйти от санкций, перешла под юрисдикцию Армении. Благодаря этому, например, в сфере IT человеческий капитал продемонстрировал прирост в 25%.