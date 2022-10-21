ВВП Армении в 2022 году может достичь рекорда из-за притока россиян

Эксперты уверены: такие результаты Армении обеспечило количество россиян, приезжающих в этом году в страну. Обе составляющие связаны с антироссийскими санкциями. С одной стороны, российские туристы, выезжая за границу, оказались серьезно ограничены. В итоге поток туристов в Закавказье бьет все рекорды, что означает большие поступления в бюджет.