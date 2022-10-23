На Украине группа Ермака-Макфола, занимающаяся лоббированием санкций против России, выступила с новой странной инициативой. Она предложила странам G7 ввести санкции против российских деятелей культуры, которые, по мнению украинской стороны, занимаются «распространении нарративов кремлевской пропаганды».
Напомним, что в список G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.
В «черный список» украинских властей попали и ростовчане певица Ирина Аллегрова и рэпер Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста. Компанию им составили Леонид Якубович, Евгений Петросян, Ольга Бузова, Лолита Милявская, а также режиссер Сарик Андреасян, в фильмах которого когда-то снимался нынешний президент Украины.
В отличие от Басты, Ирина Аллегрова комментировала свое отношение к спецоперации на Украине. Именитая ростовчанка поддержала мнение глава государства и действия российской армии.