В «черный список» украинских властей попали и ростовчане певица Ирина Аллегрова и рэпер Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста. Компанию им составили Леонид Якубович, Евгений Петросян, Ольга Бузова, Лолита Милявская, а также режиссер Сарик Андреасян, в фильмах которого когда-то снимался нынешний президент Украины.