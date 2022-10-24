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Posted 24 октября 2022, 15:56

Published 24 октября 2022, 15:56

Modified 24 октября 2022, 15:58

Updated 24 октября 2022, 15:58

Прокуратура проводит проверку из-за столкновения танкера с моторной лодкой в Ростове

24 октября 2022, 15:56
Транспортная прокуратура проводит проверку из-за столкновения танкера с моторной лодкой в Ростове на реке Дон, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в воскресенье, 23 октября, на реке Дон в черте Ростова-на-Дону произошло столкновение танкера «Суздаль» с моторной лодкой, оказавшейся на фарватере. 

Рыбаков объявили в розыск после того, как они оказались на пути судна — на фарватере, куда запрещено заплывать частным гражданским судам. Перед столкновением трое мужчин выпрыгнули из лодки, добираясь до берега вплавь.

Танкер едва не врезался в лодку с рыбаками на реке Дон в Ростове днем 23 октября
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В ведомстве отметили, что хотя пострадавших нет — обстоятельства продолжат выяснять. При наличии оснований сотрудники прокуратуры готовы принять меры реагирования. 

Ранее в Ростовской области на реке загорелась яхта. 

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#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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