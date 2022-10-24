Прокуратура проводит проверку из-за столкновения танкера с моторной лодкой в Ростове

Posted 24 октября 2022, 15:56
Published 24 октября 2022, 15:56
Modified 24 октября 2022, 15:58
Updated 24 октября 2022, 15:58
Напомним, в воскресенье, 23 октября, на реке Дон в черте Ростова-на-Дону произошло столкновение танкера «Суздаль» с моторной лодкой, оказавшейся на фарватере.
Рыбаков объявили в розыск после того, как они оказались на пути судна — на фарватере, куда запрещено заплывать частным гражданским судам. Перед столкновением трое мужчин выпрыгнули из лодки, добираясь до берега вплавь.
В ведомстве отметили, что хотя пострадавших нет — обстоятельства продолжат выяснять. При наличии оснований сотрудники прокуратуры готовы принять меры реагирования.
Ранее в Ростовской области на реке загорелась яхта.