rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Ростовский рэпер Баста попал в рейтинг самых высокоплачиваемых артистов России

24 октября 04:06
Фото: wikipedia.org
Ростовский рэпер Баста попал в топ самых высокооплачиваемых артистов России, рейтинг составлялся известным промоутером Табризом Шахиди.

Промоутер Табриз Шахиди составил топ самых высокооплачиваемых отечественных музыкантов. Рейтинг основывается на данных о количестве концертов артистов, числе их выступлений на корпоративах и продаж от билетов.

Самым высокооплачиваемым артистом российской эстрады стал певец Леонид Агутин. Вторую строчку заняла группа «Руки вверх». Тройку лидеров замкнула певица Zivert.

Ростовский рэпер Баста заявил, что не станет выпускать новые альбомы
Узнать подробнее

Ростовский рэпер Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, занял в рейтинге пятое место, уступив певцу SHAMAN.

Несмотря на внушительные доходы, ранее футбольный клуб «СКА Ростов-на-Дону», принадлежащий рэперу Басте, наказали из-за долгов по зарплатам.

Читайте также:
Футбольный клуб Ростова-на-Дону рэпера Басты наказали из-за долгов по зарплатамВ странах G7 могут ввести санкции против ростовских артистов Ирины Аллегровой и БастыРостовский рэпер Баста заявил, что не станет выпускать новые альбомы
#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов#Виктория Прутковская#Вакуленко Василий Михайлович
Подпишитесь
Путин поддержал инициативу о строительстве дороги между Ростовом и Симферополем
Сегодня, 14:32
Сотни машин встали в 20-километровой пробке в Ростовской области вечером 22 декабря
Сегодня, 14:23
В Ростовской области полиция оцепила участок пастбища с обломками ракеты
Сегодня, 14:10
Детский Нурофен и антибиотики начали пропадать из аптек в Ростове
Сегодня, 12:48
В Ростовской области похоронили спецназовца «Ахмата», погибшего в бою в ходе СВО
Сегодня, 13:50
«Раздаривающие золото» мошенники стали орудовать в переходах в Ростове
Сегодня, 14:37