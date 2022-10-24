Промоутер Табриз Шахиди составил топ самых высокооплачиваемых отечественных музыкантов. Рейтинг основывается на данных о количестве концертов артистов, числе их выступлений на корпоративах и продаж от билетов.
Самым высокооплачиваемым артистом российской эстрады стал певец Леонид Агутин. Вторую строчку заняла группа «Руки вверх». Тройку лидеров замкнула певица Zivert.
Ростовский рэпер Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, занял в рейтинге пятое место, уступив певцу SHAMAN.
Несмотря на внушительные доходы, ранее футбольный клуб «СКА Ростов-на-Дону», принадлежащий рэперу Басте, наказали из-за долгов по зарплатам.