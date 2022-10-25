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Пенсионеров и военнослужащих включат в программу льготного автокредитования

25 октября, 07:31
Теперь пенсионеры и военные смогут приобрести отечественные автомобили со скидкой.

Как пишет Infox со ссылкой на ТАСС, к программе льготного кредитования будут подключены новые категории граждан: военнослужащие, пенсионеры, сотрудники правоохранительных органов. Эта же льгота доступна для медработников, учителей, семей с несовершеннолетними детьми, водителей, приобретающих первый автомобиль.

Руководитель министерства промышленности Денис Мантуров сообщил, что новые категории льготников будут включены в программу уже в этом году, после доработки соответствующих нормативных актов.

Напомним, действие программы льготного автомобильного кредитования было возобновлено этим летом. Скидка в 20% применяется ко всем моделям Lada, УАЗа и ГАЗа, автомобилям Haval Jolion, электромобилям Evolute.

#Ольга Земскова
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