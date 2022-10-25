Пенсионеров и военнослужащих включат в программу льготного автокредитования

Как пишет Infox со ссылкой на ТАСС, к программе льготного кредитования будут подключены новые категории граждан: военнослужащие, пенсионеры, сотрудники правоохранительных органов. Эта же льгота доступна для медработников, учителей, семей с несовершеннолетними детьми, водителей, приобретающих первый автомобиль.