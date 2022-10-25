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В Югре 35 очагов огня ликвидировано за неделю

25 октября, 08:26
В период с 17 по 23 число текущего месяца пожарные ХМАО совершили 35 выездов по адресам возгораний. Чаще всего огонь атаковал разнообразные строения. Помимо этого, пламя повредило четыре автомашины.

В ГУ МЧС РФ по ХМАО рассказали: по большей части причиной возгораний было нарушение гражданами правил пожарной безопасности. Неделю назад из-за небрежного обращения с огнем у мужчины из поселка Ульть-Ягун была уничтожена хозпостройка, один из жителей Уньюгана также потерял в огне сарай. Два семейства из Сибирского и Талинки по вине пламени остались без своих домов.

Однако, в Талинке сотрудниками МЧС были спасены из огня материальные ценности стоимостью 2,5 млн руб. В целом силами МЧС было спасено имущества и матценностей жителей на сумму свыше тридцати млн руб, — пишет infox.ru

#Ольга Земскова
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