В Югре 35 очагов огня ликвидировано за неделю

В ГУ МЧС РФ по ХМАО рассказали: по большей части причиной возгораний было нарушение гражданами правил пожарной безопасности. Неделю назад из-за небрежного обращения с огнем у мужчины из поселка Ульть-Ягун была уничтожена хозпостройка, один из жителей Уньюгана также потерял в огне сарай. Два семейства из Сибирского и Талинки по вине пламени остались без своих домов.