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Адвоката осудили в Ростове-на-Дону за обман сожительницы арестанта на 3 млн рублей

26 октября 13:36
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону огласили приговор адвокату, который пытался незаконно заработать миллионы рублей на клиенте, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Адвокат решил помочь мужчине, которого посадили в СИЗО за совершенное преступление. А вся работа велась с сожительницей арестанта.

Сотрудник решил ее обмануть и заявил, что может помочь добиться свободы для мужчины, но стоить это будет шесть миллионов рублей. Якобы деньги предназначались для следователя.

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Женщина согласилась и через некоторое время передала адвокату три миллиона рублей. Одновременно с этим она сотрудничала с представителями регионального УФСБ, которые задержали подозреваемого.

После этого сам адвокат стал фигурантом уголовного дела. Теперь суд приговорил его к 2,5 года заключения. 

Ранее доверчивая ростовчанка лишилась пяти миллионов рублей, пытаясь разоблачить мошенников.

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