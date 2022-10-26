Адвоката осудили в Ростове-на-Дону за обман сожительницы арестанта на 3 млн рублей

Адвокат решил помочь мужчине, которого посадили в СИЗО за совершенное преступление. А вся работа велась с сожительницей арестанта.
Сотрудник решил ее обмануть и заявил, что может помочь добиться свободы для мужчины, но стоить это будет шесть миллионов рублей. Якобы деньги предназначались для следователя.
Женщина согласилась и через некоторое время передала адвокату три миллиона рублей. Одновременно с этим она сотрудничала с представителями регионального УФСБ, которые задержали подозреваемого.
После этого сам адвокат стал фигурантом уголовного дела. Теперь суд приговорил его к 2,5 года заключения.
Ранее доверчивая ростовчанка лишилась пяти миллионов рублей, пытаясь разоблачить мошенников.