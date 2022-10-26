Анна Кровякова побывала на открытии научной площадки "Точка кипения" в Саратове

Работа площадки «Точка кипения — Вавиловский университет» сосредоточится на таких перспективных направлениях, как цифровизация и IT в агросфере, технологическое предпринимательство и агростартапы, сквозные технологии. Об этом пишет NewsNN.ru.
Анна Кровякова сообщила, что совместно с бизнес-омбудсменом Москвы Татьяной Минеевой активно поддерживает предпринимательство молодежи в регионах. Саратов — родной город Кровяковой, поэтому она не могла пропустить открытие здесь научной площадки, благодаря которой молодежь приобретает новые возможности. Кровякова выразила уверенность, что развитие технологий в агропромышленном секторе является перспективным направлением как для региона, так и для России в целом. Инновационные агропроекты уже получили поддержку крупных компаний. В частности, в Саратове активным инвестором в сфере агробизнеса стала группа компаний «Русагро», заинтересованная в развитии стартапов в сфере аграрных технологий. В общественной приёмной по вопросам молодежного предпринимательства при бизнес-омбудсмене убеждены: эта компания не останется в стороне от перспективных проектов, а в приемной, в свою очередь, готовы оказать поддержку молодым бизнесменам.
Ольга Гайдукова рассказала, что сотрудничество общественной приемной с площадками «Точка кипения» продолжается уже более двух лет. Общественная приемная активно принимает участие в форумах и проводит мероприятия на партнерских площадках в разных регионах России. Команда бизнес-омбудсмена поддерживает проекты через менторское сопровождение и предоставление предпринимателям помощи в оформлении идей и их презентации перед инвесторами. Ольга Гайдукова напомнила, что 16–17 ноября в Москве общественная приемная по вопросам молодежного предпринимательства запланировала международный форум «Амбассадоры устойчивого развития — 2022», куда приглашены в том числе студенты Саратова с их проектами. Площадки «Точка кипения» выступят в качестве партнеров данного мероприятия и предоставят оргкомитету платформу для онлайн-трансляций.
Сеть площадок «Точка кипения» — это 144 развивающих пространства по всей России, подходящих для совместной работы над проектами будущего.