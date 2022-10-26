Анна Кровякова побывала на открытии научной площадки "Точка кипения" в Саратове

Анна Кровякова сообщила, что совместно с бизнес-омбудсменом Москвы Татьяной Минеевой активно поддерживает предпринимательство молодежи в регионах. Саратов — родной город Кровяковой, поэтому она не могла пропустить открытие здесь научной площадки, благодаря которой молодежь приобретает новые возможности. Кровякова выразила уверенность, что развитие технологий в агропромышленном секторе является перспективным направлением как для региона, так и для России в целом. Инновационные агропроекты уже получили поддержку крупных компаний. В частности, в Саратове активным инвестором в сфере агробизнеса стала группа компаний «Русагро», заинтересованная в развитии стартапов в сфере аграрных технологий. В общественной приёмной по вопросам молодежного предпринимательства при бизнес-омбудсмене убеждены: эта компания не останется в стороне от перспективных проектов, а в приемной, в свою очередь, готовы оказать поддержку молодым бизнесменам.