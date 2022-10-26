Депутат Гелас объяснил свои претензии к коммунистке Оськиной в Ростове

«Тогда это меня зацепило. Но это было еще до того, как я пошел воевать на фронт. А сегодня, убедившись, как Оськина помогает нашей армии, я знаю, что она — патриот. В ее сообщении не было никаких политических моментов. Никаких претензий к ней я не имею. И мне жутко неприятно, что эту тему стали снова обсуждать», - отмечает Максим Гелас.