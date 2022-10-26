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Депутат Гелас объяснил свои претензии к коммунистке Оськиной в Ростове

26 октября 13:39
Фото: zsro.ru
Максим Гелас
Спор между депутатами Максимом Геласом и Натальей Оськиной произошел еще в сентябре. Однако сегодня Гелас никаких претензий к Оськиной не имеет. И обсуждать историю конфликта в дальнейшем не планирует. Об этом он сообщил корреспонденту RostovGazeta.

Напомним, что спор между уроженцами Волгодонска депутатами Максимом Геласом и Натальей Оськиной произошел еще в сентябре. Его причиной стал эмоциональный комментарий коммунистки под постом Максима Геласа о возгорании вывески на въезде в Волгодонск.

«Тогда это меня зацепило. Но это было еще до того, как я пошел воевать на фронт. А сегодня, убедившись, как Оськина помогает нашей армии, я знаю, что она — патриот. В ее сообщении не было никаких политических моментов. Никаких претензий к ней я не имею. И мне жутко неприятно, что эту тему стали снова обсуждать», - отмечает Максим Гелас.

 

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Причиной активного обсуждения этой темы в СМИ стало вчерашнее заседание Думы. На нем было вынесено решение передать спор Оськиной с Геласом на рассмотрение в полицию.

«Я не был на этом заседании. Но публично заявляю, что все озвученные в СМИ слова о том, что я не принял извинения Оськиной — это ложь, - констатирует депутат. - Да, Наталья Оськина не лебезит, но она настоящий патриот. И я уже жалею о том, что тогда, в сентябре запустил эту тему».

Собеседник подчеркивает, что продолжать обсуждение не планирует. 

«Да и как сейчас это можно обсуждать? Оськина делает доброе дело, помогает нашим бойцам. Все мы работаем на фронт. Я месяц отвоевал, три дня назад вернулся, и сейчас снова ухожу на фронт. И я вижу, как Оськина помогает фронту. Для меня это дорогого стоит», - говорит Максим Гелас.

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